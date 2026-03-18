Elképesztően ritkán látható állatot sikerült levideózni Somogyban

Nem mindennapi jelenetet örökített meg egy természetmegfigyelő Somogy egyik rétjén, amikor kamerája előtt felbukkant egy hermelin. A videót később a Facebookon is megosztották, ahol rövid idő alatt széles körben elterjedt – írja az Agroinform.

A kisragadozó megfigyelése azért különleges, mert a hermelin rendkívül óvatos és rejtőzködő életmódot folytat, ezért a természetben csak ritkán lehet ilyen közelről megfigyelni.

A faj egyik jellegzetessége, hogy télire teljesen kifehéredik a bundája, kivéve a farka végét, ami fekete marad. Ez kiváló álcát biztosít számára havas környezetben. Csakhogy amikor nincs hó, a fehér szőrzet pont, hogy feltűnővé teszi az állatot, ahogy az a közzétett videón is látszik:

A hermelin rendkívül alkalmazkodó faj, ezért sokféle élőhelyen megtalálható. Leggyakrabban erdőkben, mezőgazdasági területek közelében, réteken, tundrákon és hegyvidékeken él. Gyakran választ olyan területeket, ahol bőséges a kisebb rágcsálók száma, mivel ezek alkotják fő táplálékát. Európában szinte mindenhol előfordul, Magyarországon is jelen van, bár viszonylag ritkán kerül szem elé, mert rejtett életmódot folytat. Táplálékát főként kis rágcsálók adják, emellett fogyaszt rovarokat, tojásokat, és időnként kisebb nyulakat is zsákmányolhat.

A hermelin fontos szerepet játszik az ökoszisztémákban, mert szabályozza a rágcsálópopulációkat. Ez különösen a mezőgazdasági területeken lehet hasznos, ahol a rágcsálók komoly károkat okozhatnak a termésben. Ugyanakkor a hermelin maga is sok ragadozó – például rókák, baglyok és nagyobb ragadozó madarak – zsákmánya lehet.

A hermelin prémje évszázadokon keresztül értékes kereskedelmi termék volt. A fehér téli bundából készült díszítések a királyi palástok és ünnepi ruhák jellegzetes elemei voltak Európában.

Napjainkban a hermelin inkább természetvédelmi és ökológiai szempontból érdekes faj. Bár globálisan nem veszélyeztetett, egyes területeken élőhelyének csökkenése és a környezeti változások hatással lehetnek állományaira.

Magyarországon fokozottan védett az apró ragadozó, eszmei értéke 50 ezer forint. A szakemberek szerint minden ilyen észlelés fontos információval szolgálhat az állomány elterjedéséről és az élőhelyek állapotáról.