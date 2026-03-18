ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 18. szerda
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Beautiful ermine in its white winter coat, sitting on a tree stump.
Nyitókép: Andyworks/Getty Images

Elképesztően ritkán látható állatot sikerült levideózni Somogyban

A hermelin alapvetően nagyon rejtőzködő életet él, most mégis egy réten kalandozva sikerült megfigyelnie egy szerencsés természetjárónak.

Nem mindennapi jelenetet örökített meg egy természetmegfigyelő Somogy egyik rétjén, amikor kamerája előtt felbukkant egy hermelin. A videót később a Facebookon is megosztották, ahol rövid idő alatt széles körben elterjedt – írja az Agroinform.

A kisragadozó megfigyelése azért különleges, mert a hermelin rendkívül óvatos és rejtőzködő életmódot folytat, ezért a természetben csak ritkán lehet ilyen közelről megfigyelni.

A faj egyik jellegzetessége, hogy télire teljesen kifehéredik a bundája, kivéve a farka végét, ami fekete marad. Ez kiváló álcát biztosít számára havas környezetben. Csakhogy amikor nincs hó, a fehér szőrzet pont, hogy feltűnővé teszi az állatot, ahogy az a közzétett videón is látszik:

A hermelin rendkívül alkalmazkodó faj, ezért sokféle élőhelyen megtalálható. Leggyakrabban erdőkben, mezőgazdasági területek közelében, réteken, tundrákon és hegyvidékeken él. Gyakran választ olyan területeket, ahol bőséges a kisebb rágcsálók száma, mivel ezek alkotják fő táplálékát. Európában szinte mindenhol előfordul, Magyarországon is jelen van, bár viszonylag ritkán kerül szem elé, mert rejtett életmódot folytat. Táplálékát főként kis rágcsálók adják, emellett fogyaszt rovarokat, tojásokat, és időnként kisebb nyulakat is zsákmányolhat.

A hermelin fontos szerepet játszik az ökoszisztémákban, mert szabályozza a rágcsálópopulációkat. Ez különösen a mezőgazdasági területeken lehet hasznos, ahol a rágcsálók komoly károkat okozhatnak a termésben. Ugyanakkor a hermelin maga is sok ragadozó – például rókák, baglyok és nagyobb ragadozó madarak – zsákmánya lehet.

A hermelin prémje évszázadokon keresztül értékes kereskedelmi termék volt. A fehér téli bundából készült díszítések a királyi palástok és ünnepi ruhák jellegzetes elemei voltak Európában.

Napjainkban a hermelin inkább természetvédelmi és ökológiai szempontból érdekes faj. Bár globálisan nem veszélyeztetett, egyes területeken élőhelyének csökkenése és a környezeti változások hatással lehetnek állományaira.

Magyarországon fokozottan védett az apró ragadozó, eszmei értéke 50 ezer forint. A szakemberek szerint minden ilyen észlelés fontos információval szolgálhat az állomány elterjedéséről és az élőhelyek állapotáról.

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttük, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán

Irán kedden este megerősítette, illetve bosszút esküdött Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárának és Golamreza Szolejmáninak, az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Baszidzs erők parancsnokának a halála miatt. Teherán bosszúból Izrael középső részét vette légi támadás alá, Ramat Gan városában ketten meghaltak. Az éjszaka folyamán az izraeli hadsereg közölte: folytatták a Hezbollah elleni csapásaikat Dél-Libanonban, miközben Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek mind iráni rakéták és drónok elfogásáról számolt be. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint 2,5 tonnás óriásbombákat vetettek be iráni rakétalétesítmények ellen a Hormuzi-szoros térségében, ugyanakkor Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelme érdekében. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború legfrissebb eseményeivel.

Komoly bajban Szoboszlaiék, ellenszer kéne a török áfiumra: tényleg kieshet a BL-ből a Liverpool?

Komoly bajban Szoboszlaiék, ellenszer kéne a török áfiumra: tényleg kieshet a BL-ből a Liverpool?

A Liverpool egygólos hátrányt kéne, hogy ledolgozzon, de nincs előnyben a Barcelona sem az esti BL-visszavágók előtt.

Iran's army leader vows 'decisive' retaliation for death of security chief in Israeli strikes

Iran's army leader vows 'decisive' retaliation for death of security chief in Israeli strikes

There will be a "decisive, deterrent, and regretful response" to Israel and "criminal America" for Ali Larijani's assassination, an army statement says.

