Nyitókép: Alan Thornton/Getty Images

Fontos fejlemény a magyar–szerb határon

Infostart / MTI

A magyar–szerb államhatárszakaszon Röszke Autópálya-, Tompa- és Hercegszántó Közúti Határátkelőhelyeken péntek délután megkezdődött a tehergépjárművek átléptetése, azt követően, hogy Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Montenegró fuvarozói szövetségei a január 26-án 12 órától összehangoltan megindított tehergépjármű blokádot január 30-án 15 órától feloldották – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

A teherfuvarozók tiltakozása és a határátkelők lezárása öt nappal ezelőtt kezdődött. A szerbiai teherterminálokat az ország 22 kilépési és 19 belépési pontján zárták le. A blokádok oka a schengeni térségbe történő belépéshez kapcsolódó, szigorúbban alkalmazott eljárások bevezetése volt, különösen a hivatásos gépjárművezetők megengedett tartózkodási idejének ellenőrzése.

Bár a szabályozás nem új, az ellenőrzések az Európai Unió új beléptetési rendszerének (EES) bevezetését követően szigorodtak. A fuvarozók azt nehezményezték, hogy nem uniós állampolgárokként megszakítás nélkül csupán 90 napot tartózkodhatnak az EU területén, ez pedig megnehezíti a munkájukat.

A blokádok miatt a határátkelőkön kilométeres kamionsorok alakultak ki.

A blokádok megszüntetéséről azt követően született döntés, hogy az Európai Bizottság bemutatta új vízumstratégiáját, amely javaslatot tartalmaz a hivatásos tehergépkocsi-vezetők schengeni tartózkodásának problémájára, külön vízum bevezetésének lehetőségével.

