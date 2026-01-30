Az amerikai elnök elárulta, kit jelöl a jegybank élére

Az elnök posztjában azt írta: régóta ismeri Warsh-t, és nem kételkedik abban, hogy ő „a történelem egyik legnagyobb Fed-elnökeként, talán a legjobbként fog bevonulni a történelembe". A jelenlegi Fed-elnök, Jerome Powell mandátuma 2026 májusában jár le.

Az 55 éves Warsh jogot végzett, majd a Morgan Stanley befektetési banknál dolgozott, később George W. Bush elnöksége alatt a politikában is szerepet vállalt, és 2006-ban Bush jelölése nyomán Fed-kormányzó lett. 35 évesen, ő volt a Federal Reserve történetének legfiatalabb igazgatósági tagja. Warsh a 2007-2009-es pénzügyi válság idején Ben Bernanke Fed-elnök egyik kulcsösszekötője volt a Wall Street felé. Korábban klasszikus „inflációs sólyomnak" számított, aki szigorú kamatpolitikát és az árstabilitás prioritását szorgalmazta.

Legutóbb azonban nyíltan támogatta a kamatok jelentős csökkentését, és élesen bírálta a Fedet.

Warsh 2025 júliusában azzal vonta magára a pénzügyi szakma figyelmét, hogy a Fed és a pénzügyminisztérium kapcsolatának újragondolását vetette fel. Javaslata szerint lazítani kellene azt az 1951-es megállapodást, amely a szövetségi adósságkezelést elválasztotta a monetáris politikától. Warsh szerint segítene a Fed mérlegcsökkentésének problémáján, ha a két intézmény jobban összehangolná kommunikációját. Támogatja Trump agresszív kamatcsökkentési követelését, és potenciált lát a mesterséges intelligencia használatában a bankrendszer hatékonyságának növeléséhez.

A Fed-elnök kinevezését a szenátusnak jóvá kell hagynia, ami nehézségekbe ütközhet. Egyes befolyásos republikánusok ugyanis - köztük Thom Tillis szenátor - bejelentették, hogy a Powell-vizsgálat lezárásáig nem fogják jóváhagyni a Fed-jelölteket. Az igazságügyi minisztérium ugyanis nyomozást indított Powell ellen azért, mert állítólag hamis tanúvallomást tett a szenátus előtt a Fed washingtoni központjának több milliárd dolláros felújítási projektjével kapcsolatban. Powell ezt politikai befolyásolás kísérletének minősítette.