A Kreml elismerte Trump kérését, és vitatja az ENSZ álláspontját

Dmitrij Peszkov szóvivő újságíróknak úgy nyilatkozott: „Trump elnök személyesen kérte Putyin elnököt, hogy egy hétig, február 1-jéig tartózkodjon a Kijev elleni támadásoktól, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalások lefolytatásához”. Előző nap maga Donald Trump is hasonló bejelentést tett.

Az orosz szóvivő nyilatkozatában kitért António Guterres ENSZ-főtitkár azon következtetésére, miszerint a kelet-ukrajnai Donbasz régió, ellentétben Grönlanddal, nem rendelkezik önrendelkezési joggal.

„Ezeket a következtetéseket a nemzetközi jog szempontjából mélyen tévesnek tartjuk”

– jelentette ki Peszkov. „Nem értünk egyet ezekkel a következtetésekkel, és megvan a saját, mindenki számára jól ismert, megalapozott álláspontunk” – hangsúlyozta.

Korábban Guterres a TASZSZ orosz hírügynökség kérdésére válaszolva kijelentette, az ENSZ főtitkársága arra a következtetésre jutott, hogy a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím és a Donbasz esetében. Szerinte a világszervezet központjában az említett helyzeteket illetően úgy vélik, hogy „a területi integritás elve elsőbbséget élvez” a népek önrendelkezési jogával szemben.

Ukrán elnök: az éjjel nem ért orosz légicsapás energetikai létesítményeket Nem voltak orosz támadások ukrajnai energetikai létesítmények ellen péntekre virradóra, ugyanakkor az orosz hadsereg a logisztika elleni támadásokra állt át - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a régiók helyzetéről tartott rendkívüli egyeztetés összegzéseként a Telegramon.

"Bevetettek egy ballisztikus rakétát is Harkiv térsége ellen, a támadásban polgári termelést végző vállalatok raktárai rongálódtak meg és egy amerikai vállalaté is. Zaporizzsjában a Sahíd drónok a város egyik kerületét támadták. Szinte éjjel-nappal tartanak az FPV-dróncsapások Herszon és Dnyipropetrovszk megyei városok ellen, utóbbiból a legtöbb Nyikopol ellen. Nehéz a helyzet Csernyihiv, Szumi és Harkiv megye határ menti térségeiben" - sorolta az elnök.

Donald Trump amerikai elnök csütörtöki közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel - emlékeztetett az Ukrinform állami hírügynökség.

A Kreml szóvivője sajtótájékoztatóján reagált Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esetleges találkozásának hírére. Emlékeztetett: Zelenszkij ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen találkozzon Putyinnal, és nem fordítva. Az orosz államfő sajtótitkára úgy kommentálta az ukrán vezetés válaszát,

miszerint Kijevben szeretnék megrendezni az orosz–ukrán csúcstalálkozót.

Utalva azokra a felvetésekre, hogy a megbeszélésekre Moszkvában kerülhetne sor, Peszkov hangsúlyozta: „Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Putyin nem hívta meg Zelenszkijt sehova, és nem javasolt neki semmilyen találkozót. A találkozót Zelenszkij kérte.”