ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.69
usd:
336.83
bux:
122537.07
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Pixabay

Újabb bajokat hoz a felszínre a kerti kutak „amnesztiája”

Infostart

Nekiestek a víznek az emberek, a talajvízszint egyes területeken máris métereket süllyedt, ráadásul a fúrt kutakon át könnyebben jut be szennyezőanyag a még meglévő talajvízbe.

A kútamnesztia után egyszerűbb lett a háztartási kutak legalizálása, de ezzel párhuzamosan felerősödtek a vízkészleteket és a vízminőséget érintő kockázatok – írja a Laborhírek és nyomán a Portfolio.hu. Az adminisztráción volt a hangsúly korábban, ma viszont már a fenntartható vízhasználaton.

Ismert: mind több szó esik a vízkészletek romló állapotára, mind minőségét, mind mennyiségét tekintve, itthon és külföldön egyaránt. Főleg az Alföldön durvult el a helyzet, miután szabályozatlan módon veszik a vizet a kutakból, ami hozzájárult ahhoz, hogy a talajvíz szintje helyenként több méterrel mélyebbre került. Ezt a helyzetet márpedig a kútamnesztia hozta létre.

További probléma, hogy a szabálytalan kútlétesítések hatására könnyebben jutnak be szennyezőanyagok a mélyebb talajrétegekbe.

A kútamnesztiával könnyebb lett 50 méterig nem lemenő kutat létesíteni és engedélyeztetni, de a vízbiztonsági összetevőkkel eddig nem igazán foglalkoztak, annyi történt, hogy egy kormányrendelet meghatároz kémiai és mikrobiológiai határértékeket.

A legnagyobb kockázatot az úgynevezett „láthatatlan szennyezések” jelentik: a nitrát- és nitrittartalom, amely mezőgazdasági eredetű, illetve a baktériumok, például az E. coli jelenléte, amelyek fekáliás szennyezésre utalnak. Ezek érzékszervekkel nem észlelhetők, ugyanakkor komoly egészségügyi kockázatot hordoznak, ezért a szakértők szerint a rendszeres, akkreditált laboratóriumi vizsgálat az egyetlen megbízható módja annak, hogy a kútvíz valóban biztonságos legyen.

Kezdőlap    Belföld    Újabb bajokat hoz a felszínre a kerti kutak „amnesztiája”

víz

kút

talajvíz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Orbán Viktor: Zelenszkij úr, ha nincs olaj, nincs pénz!

VIDEÓ
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?

A magyar nyugdíjrendszer jövője egyre gyakrabban kerül napirendre, részben a demográfiai folyamatok, részben a rendszer belső feszültségei miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's army leader vows 'decisive' retaliation for death of security chief in Israeli strikes

There will be a "decisive, deterrent, and regretful response" to Israel and "criminal America" for Ali Larijani's assassination, an army statement says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 04:24
Sötétben, a szűkített autópályán hirtelen átfordulni a szembe oldalra? Igen, van, aki ezt is megcsinálja
2026. március 18. 04:12
Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég volt a súlyos balesethez
×
×