2026. március 18. szerda Ede, Sándor
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mesterséges intelligencia–okostelefon koncepció.
Nyitókép: Getty Images/Qi Yang

Keresztények megölésével fenyegetőzött a TikTokon

Infostart / MTI

Elfogtak egy férfit Bosznia-Hercegovinában kedden, aki a TikTok közösségi oldalon keresztények megölésével fenyegetőzött – közölte a szövetségi rendőrség.

A bosznia-hercegovinai ügyészség utasítására a terrorellenes egység fogta el a férfit, miután az élő közvetítés során nyilvánosan erőszakkal fenyegetőzött, egyebek mellett azt mondva: „megölöm a keresztényeket”. A férfinél házkutatást tartottak, az ügyészség folytatja az ügy kivizsgálását.

A hatályos jogszabályok szerint az ilyen jellegű fenyegetések a közbiztonság veszélyeztetésének, valamint erőszakra és vallási gyűlöletre történő uszítás bűncselekményének minősülhetnek, amelyek pénzbírsággal vagy szabadságvesztéssel büntethetők.

gyilkosság

keresztény

bosznia-hercegovina

halálos fenyegetés

Dénes Ferenc: a szintet lépett Szoboszlai Dominik számára két komoly kísértés jön számításba

Dénes Ferenc: a szintet lépett Szoboszlai Dominik számára két komoly kísértés jön számításba
Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Izrael azt állítja: megölte Irán biztonsági főnökét, aki gyakorlatilag az ország de facto vezetője volt. Irán megerősítette a halál tényét. A veterán Ali Laridzsani élete során több posztot is betöltött az államgépezetben és diplomataként is dolgozott. Elemzők szerint halála jelentősebb hatású, mint Hamenei ajatollah likvidálása.
 

Jön a hét legfontosabb napja - Ma sok minden eldől a piacokon

Jön a hét legfontosabb napja - Ma sok minden eldől a piacokon

Jó hangulatban indul a szerda a globális tőzsdéken: az ázsiai piacok emelkednek, és a határidős indexek alapján Európában is pluszban kezdődhet a kereskedés. Amerikában szintén erős nyitás körvonalazódik. A nap során több fontos makroadat is érkezik, köztük az amerikai termelői infláció és az olajkészletek alakulása, a befektetők figyelme azonban elsősorban a Federal Reserve esti kamatdöntésére irányul.

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 18.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 18.)

A Pénzcentrum 2026. március 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

US unleashes powerful bombs on Iran's missile sites as Tehran vows retaliation for security chief's death

US unleashes powerful bombs on Iran's missile sites as Tehran vows retaliation for security chief's death

The military says it used "deep penetrator munitions" to hit Iran's missile sites along the Strait of Hormuz, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

