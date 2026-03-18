Keresztények megölésével fenyegetőzött a TikTokon

A bosznia-hercegovinai ügyészség utasítására a terrorellenes egység fogta el a férfit, miután az élő közvetítés során nyilvánosan erőszakkal fenyegetőzött, egyebek mellett azt mondva: „megölöm a keresztényeket”. A férfinél házkutatást tartottak, az ügyészség folytatja az ügy kivizsgálását.

A hatályos jogszabályok szerint az ilyen jellegű fenyegetések a közbiztonság veszélyeztetésének, valamint erőszakra és vallási gyűlöletre történő uszítás bűncselekményének minősülhetnek, amelyek pénzbírsággal vagy szabadságvesztéssel büntethetők.