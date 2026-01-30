Egyre jobban aggodnak a kubai vezetők

Donald Trump végrehajtási rendeletet írt alá csütörtökön arról, hogy az Egyesült Államok "szükségállapotot" hirdet ki, illetve vámokat vethet ki a Havannával olajkereskedelmet folytató országokra; így ellensúlyozva azt a "kivételes fenyegetést", amelyet szerinte Kuba jelent az amerikai nemzetbiztonságra.

Miguel Diaz-Canel az amerikai kormány kubai emigráns származású külügyminiszterére, a kubai rendszerváltás szükségességét már több ízben felvető Marco Rubióra utalva azt írta: "ez az intézkedés egyértelműen rávilágít arra, hogy az ügyben egy fasiszta, bűnöző és népirtó nézeteket valló hatalmi kör az amerikai nép érdekeit figyelmen kívül hagyva, személyes célokat követve cselekedett".

A kommunista irányítás alatt álló Kubát 1962 óta sújtja amerikai kereskedelmi embargó, amelyet Donald Trump az első, 2017-től 2021-ig tartó elnöki ciklusa alatt jelentősen megerősített; idén január elején pedig azzal fenyegetőzött, hogy "nem fog több olaj vagy pénz menni Kubába". Washington ugyanis azzal vádolja a kubai hatóságokat, hogy "együttműködnek az amerikai érdekekkel szemben álló számos országgal és nemzetközi terrorszervezettel, köztük Oroszországgal, Kínával, Iránnal, valamint a Gázai övezeti Hamásszal és a libanoni Hezbollah-val".

A súlyos gazdasági válság közepette üzemanyag- és áramellátási gondokkal küzdő karibi szigetország külügyminisztere, Bruno Rodriguez csütörtök este a kubaiak ellen elkövetett "brutális, agressziós cselekménynek" nevezte az amerikai döntést; a Kubát az utóbbi években olajjal ellátó Mexikó elnöke pedig kedden kijelentette, hogy Mexikó továbbra is szolidaritást vállal Kubával, és szuverén döntése alapján humanitárius okokból, illetve a két ország között régóta fennálló kapcsolat alapján értékesít vagy adományoz olajat Kubának, de az a mexikói termelésnek kevesebb mint egy százaléka".