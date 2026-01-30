ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.57
usd:
321.8
bux:
128831.58
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Egyre jobban aggodnak a kubai vezetők

Infostart / MTI

Miguel Diaz-Canel kubai elnök kijelentette pénteken az X-en: az amerikai elnök hamis vádakra hivatkozva meg akarja fojtani a kubai gazdaságot azáltal, hogy vámokat vet ki a Kubával jogszerűen olajkereskedelmet folytató országokra.

Donald Trump végrehajtási rendeletet írt alá csütörtökön arról, hogy az Egyesült Államok "szükségállapotot" hirdet ki, illetve vámokat vethet ki a Havannával olajkereskedelmet folytató országokra; így ellensúlyozva azt a "kivételes fenyegetést", amelyet szerinte Kuba jelent az amerikai nemzetbiztonságra.

Miguel Diaz-Canel az amerikai kormány kubai emigráns származású külügyminiszterére, a kubai rendszerváltás szükségességét már több ízben felvető Marco Rubióra utalva azt írta: "ez az intézkedés egyértelműen rávilágít arra, hogy az ügyben egy fasiszta, bűnöző és népirtó nézeteket valló hatalmi kör az amerikai nép érdekeit figyelmen kívül hagyva, személyes célokat követve cselekedett".

A kommunista irányítás alatt álló Kubát 1962 óta sújtja amerikai kereskedelmi embargó, amelyet Donald Trump az első, 2017-től 2021-ig tartó elnöki ciklusa alatt jelentősen megerősített; idén január elején pedig azzal fenyegetőzött, hogy "nem fog több olaj vagy pénz menni Kubába". Washington ugyanis azzal vádolja a kubai hatóságokat, hogy "együttműködnek az amerikai érdekekkel szemben álló számos országgal és nemzetközi terrorszervezettel, köztük Oroszországgal, Kínával, Iránnal, valamint a Gázai övezeti Hamásszal és a libanoni Hezbollah-val".

A súlyos gazdasági válság közepette üzemanyag- és áramellátási gondokkal küzdő karibi szigetország külügyminisztere, Bruno Rodriguez csütörtök este a kubaiak ellen elkövetett "brutális, agressziós cselekménynek" nevezte az amerikai döntést; a Kubát az utóbbi években olajjal ellátó Mexikó elnöke pedig kedden kijelentette, hogy Mexikó továbbra is szolidaritást vállal Kubával, és szuverén döntése alapján humanitárius okokból, illetve a két ország között régóta fennálló kapcsolat alapján értékesít vagy adományoz olajat Kubának, de az a mexikói termelésnek kevesebb mint egy százaléka".

Kezdőlap    Külföld    Egyre jobban aggodnak a kubai vezetők

donald trump

kuba

vámok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre több a késes támadás Németországban és az Egyesült Királyságban

Egyre több a késes támadás Németországban és az Egyesült Királyságban
A Migrációkutató Intézet elemzése szerint az elmúlt években Németországban és az Egyesült Királyságban is növekedett a tömeges késes támadások száma, különösen a fiatal, migrációs hátterű férfiak körében. Az InfoRádió a témáról Dócza Edith Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét kérdezte.
Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Nem véletlenül alakult ki polgárháborús helyzet az amerikai Minnesotában, azután, hogy a Bevándorlási és Vámhivatal, azaz az ICE ügynökeit az államba vezényelték – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. A külpolitikai szakértő hangsúlyozta: a népes szomáliai kisebbség, az állam demokrata vezetése és a bevándorláshoz való liberális viszonyulása is hozzájárult ahhoz, hogy komoly a feszültség, illetve az ICE ügynökei is erőszakosabban léptek fel, és lelőttek két embert.
 

Trump elárulta, kit jelöl a jegybank élére

Kuba a következő amerikai célpont? Donald Trump meghökkentő rendeletet írt alá

Egyre jobban aggodnak a kubai vezetők

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vérengzés a piacon, zuhannak a tőzsdék, lemészárolják az év egyik legjobb befektetését!

Vérengzés a piacon, zuhannak a tőzsdék, lemészárolják az év egyik legjobb befektetését!

Pénteken folytatódik az amerikai tőzsdék zuhanása, csütörtökön a Microsoft, pénteken már az Apple rántotta le a tech szektort. Ehhez képest Európában enyhe emelkedéssel zártak az indexek: megadta a lendületet az euróövezet vártnál erősebb GDP-növekedési adata. Eközben viszont tovább folytatódik a volatilitás a nyersanyagpiacokon, az arany és az ezüst árfolyama este már nehéz kőként zuhan, de ugyanez igaz a rézre és palládiumra, valamint az olaj is korrigál a tegnapi rali után. Utóbbiak összefüggésben állnak a dollár erősödésével és azzal, hogy Donald Trump végre megnevezte jelöltjét az amerikai jegybankelnöki posztra. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási fordulat az évszázad büntetőperében: mégsem kap halálbüntetést Luigi Mangione

Óriási fordulat az évszázad büntetőperében: mégsem kap halálbüntetést Luigi Mangione

Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte, felháborodást keltve.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US justice department releasing more than three million pages from Epstein files

US justice department releasing more than three million pages from Epstein files

More than 2,000 videos and 180,000 images are included in the release of documents related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 19:34
A Kreml elismerte Trump kérését, és vitatja az ENSZ álláspontját
2026. január 30. 19:08
Egyre több a késes támadás Németországban és az Egyesült Királyságban
×
×
×
×