ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.35
usd:
319.41
bux:
127809.69
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Gyorsul a növekedés: 0,7 százalékkal nőtt a gazdaság az utolsó negyedévben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal bővült.

2025 egészében a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3 százalékkal meghaladta az előző évit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járult hozzá. A legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét – közölte első becslésében a KSH.

A negyedik negyedévi GDP részletes adatait március 3-án közli második becslése alapján a KSH.

Kezdőlap    Gazdaság    Gyorsul a növekedés: 0,7 százalékkal nőtt a gazdaság az utolsó negyedévben

ksh

gazdasági növekedés

központi statisztikai hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

Orbán Viktor péntek reggel: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

Ma a forrása a rezsicsökkentésnek az orosz energia, az extra profitot a kormány elveszi, és az embereknek adja – mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban, hozzátéve: „ha itt brüsszeli kormány lesz, akkor kinyírják a rezsicsökkentést. Nem csak a januári rezsistopot, hanem az egészet.” Rögzítette: „a mi védvonalunk nem az ukrán–orosz határ, hanem a NATO kelet-európai határa, Ukrajnát egy köztes állapotban kell tartanunk”.
 

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Fűtésszámla: 30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt

Több tízezer fegyveres kap jelentős juttatást pénteken

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Szakértő: orosz energiastop esetén a gáznál „csak” árkrízis jön, az olajnál még nagyobb lesz a baj

Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végétől megtiltja az orosz eredetű fosszilis energiahordozó importját az Európai Unióba. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint az olaj esetében kérdéses, hogy a tilalom után jut-e majd elég Magyarországra; gázból szerinte lesz elegendő, ám jóval drágábban.
 

Beváltotta fenyegetését az EU, pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot

Szijjártó Péter: Brüsszel újabb pénzügyi követelésekkel lépett fel Ukrajna számára

Mol-NIS-vásárlás: a szakértő szerint óriási lehetőségek nyílnak a magyar óriáscég előtt

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csalódást keltő magyar adat érkezett – Mihez kezd most a forint?

Csalódást keltő magyar adat érkezett – Mihez kezd most a forint?

Tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,2%-kal haladta meg az előző negyedévit. Előzetesen az elemzők 0,4%-os bővülésre számítottak, vagyis az eredmény elmarad várakozásoktól. A hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is lejjebb került a reggeli órákban, folytatva az elmúlt napok hektikusságát. A magyar növekedési adat mellett európai makrostatisztikák, valamint az Egyesült Államokból érkező infláció is fontosak lesznek ma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömegével mondanak fel az orvosok ebben a budapesti kórházban: dühöngenek, akik maradtak - mi lesz így a betegekkel?

Tömegével mondanak fel az orvosok ebben a budapesti kórházban: dühöngenek, akik maradtak - mi lesz így a betegekkel?

Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI), miután két év alatt 15 szakorvos távozott az intézményből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump wrong to call UK-China trade 'very dangerous', says minister

Trump wrong to call UK-China trade 'very dangerous', says minister

The business minister says it would be "bonkers" not to engage with China, as the PM arrives in Shanghai.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 08:12
17 ezer szárnyast kell leölni
2026. január 30. 08:00
Mit ad ma a lakástakarék állami támogatás nélkül?
×
×
×
×