Gyorsul a növekedés: 0,7 százalékkal nőtt a gazdaság az utolsó negyedévben

Ma a forrása a rezsicsökkentésnek az orosz energia, az extra profitot a kormány elveszi, és az embereknek adja – mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban, hozzátéve: „ha itt brüsszeli kormány lesz, akkor kinyírják a rezsicsökkentést. Nem csak a januári rezsistopot, hanem az egészet.” Rögzítette: „a mi védvonalunk nem az ukrán–orosz határ, hanem a NATO kelet-európai határa, Ukrajnát egy köztes állapotban kell tartanunk”.