Fradi: élet vagy halál? – Sport a tévében

M4 Sport
16.30: Labdarúgás, Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó, Braga-Ferencváros
19.30: Kézilabda, NB I, nők, Ferencváros-Győri ETO KC
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Barcelona-Newcastle United
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Tottenham Hotspur-Atlético Madrid
Sport 2
16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, negyeddöntő, Internazionale-Benfica
18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Eyüpspor-Trabzonspor
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó, Bayern München-Atalanta
Eurosport 1
7.00 és 12.00: Sznúker, World Open, 2. forduló
21.00: Curling, világbajnokság, nők, csoportkör, Egyesült Államok-Olaszország, Calgary
Eurosport 2
12.15 és 16.00: Országúti kerékpár, nők és férfiak, Nokere Koerse
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Hilal
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, MK Dons-Colchester United