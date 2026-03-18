2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Motorbike Accident on the road with a car
Nyitókép: Jamiga / Getty Images

Megrázó felvétel egy motoros haláláról, és hogy min múlott volna az élete – videó

„A fizika dönti el, hogy élsz vagy meghalsz” – ezzel a felütéssel tett közzé egy szokványosnak cseppet sem mondható videót a kreszvaltozas.hu a közösségi oldalán. A felvétel egy baleseten keresztül hívja fel a figyelmet a megfelelő sebesség megválasztásának fontosságra.

A Spokes (motoros közlekedésbiztonsággal foglalkozó ausztráliai weboldal) által készített szemléltető videó egy már bekövetkezett motoros balesettel indul, aminek részleteit egy egyenruhás ismerteti, miközben az időben visszafelé haladunk.

Mint elhangzik – és látható is a felvételen – egy 34 éves motoros egy 60-as táblánál haladt hazafelé, amikor egy kanyarodó autóval ütközött, majd végzetes nyaktörést szenvedett. Az ütközést kielemezve kiderült, hogy a motoros 30 km/h-val csapódott a gépjárműnek, miután 21 métert csúszott egy nagy erejű fékezést követően. Amikor először reagált a motoros a helyzetre, még 68 km/h órával haladt – hangzik el a narráció, miközben a néző már a tragédia előtti pillanatokat láthatja.

A videó ezután bemutatja, hogy mi történt volna, ha egy apró tényező más lett volna, ha a motoros csak 60-nal hajtott volna: előbb észlelte volna a kanyarodó autót és kontroll alatt tudta volna tartani a járművet, később érkezve ahhoz a pillanathoz, amikor a végzetes ütközés bekövetkezett. Így a motoros is haza ért volna.

„Te döntesz a sebességedről. A fizika dönti el, hogy élsz vagy meghalsz” – hanzik el a videó legvégén a fenti eset tanulsága.

baleset

közlekedés

forgalom

gyorshajtás

