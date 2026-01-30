„Embert juttatunk a parlamentbe” – kampánynyitót tartott a Kutyapárt

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) péntek délelőtt tartotta évnyitó, kampánynyitó, képviselőket bejelentő és programba betekintést engedő rendezvényét, amelyre meghívták a sajtó képviselőit. A rendezvény jelmondata az „Embert juttatunk a parlamentbe!” volt, tehát annyira talán nem volt meglepő a bejelentés, hogy a kutyák nem lépnek vissza, elindulnak a 2026-os országgyűlési választáson – jegyzi meg tudósításában az Index.

Az eseményt Szabó Márton (Csoki) nyitotta meg, elmondva, hogy a Kutyapárt az utolsó baloldali párt, a „DK elesett”, ennek az oka pedig Jakab Péter leigazolása volt, nem a közvélemény-kutatási adatok. Így hitelesen csak a Kutyapárt képviseli azokat az értékeket (szociális érdekek, elesettek melletti kiállás, zöld ügyek), amelyeket két évtizede tesz szakadatlanul. Nagy Dávid előretolása ehhez sokat tett hozzá, ám „Gergő és Szuzi öröksége nincs elfelejtve”.

A párt kiáll a szabadságjogokért, az olyan tüntetésekért és emberekért, akik „nem feltétlenül hoznak pluszszavazatokat, mert az elvei mentén politizál”. Tudják, hogy mindenki nem fog vagy nem fog tudni leszavazni a Tiszára, így kell egy olyan alternatíva, amely nem jobboldali, nem szélsőjobb, így érzik a szükséget és a felelősséget is. Éppen ezért indulnak el a választáson, hiszen „mindenkire szükség van a rendszerváltáshoz, a Tiszántúlon rekedt emberekre is” – mondta.

Választási matek

Ezt követően Szabó Márton egy videóban magyarázta el, hogy miért logikus választási matek szempontjából is az, hogy elindulnak. „Ha a Kutya Párt bejut a listáról, öt mandátumot nyernek a kormányváltó erők, míg ha ezek a szavazatok a Tisza Pártra mennek, akkor csak hármat, ráadásul a protest-szavazatok az indulásuk nélkül egyáltalán nem hasznosulnak” – magyarázta.

Nagy Dávid listavezető többek között arról beszélt, hogy hogy náluk nem lesz pártfegyelem a parlamentben, ahogy a Fővárosi Közgyűlésben sincs, mindenki a lelkiismerete szerint szavazhat. Azt ígéri, embereket juttatnak a parlamentbe, és nem politikusokat. Elmondta, hogy a saját, terepen szerzett tapasztalatukból írtak programot, amelyben azt is tisztába teszik, milyen ideológiát vall magáénak a párt.

A politikai elitet olyan döntésekre akarják rákényszeríteni, amilyeneket egyébként nem hoznának meg: a legelesettebbeket és legvédtelenebbeket kívánják képviselni – mondta.

Ezután röviden bemutatkoztak a párt további listavezetői:

Neulinger Ágnes, a párt „XXII. kerületi csapatának tagja”,

Sándor Balázs, a párt országos politikai koordinátora és ajkai önkormányzati képviselője,

Kampány Richárd (a szavazólapon Szin Richárdként szerepel majd), a párt „nemzetközi ügyeivel foglalkozó tagja”,

Pásztor Eszter, a párt székesfehérvári képviselője.

Összesen 85 egyéni választókerületben indulnak, megméretik magukat a listavezetőik is, olyanokban, ahol a párt már bizonyított, például úgy, hogy ügyeket tárt fel – számolt be a 24.hu. Vagyis 14 körzettel több helyen indulnak, mint ami a listaállításhoz szükséges, törvényileg előírt minimum. Mind mondták, olyan kerületekben indulnak el, amelyek városiasak, ahol a legjobbak a pozíciói az ellenzéknek. Nagy Dávid szerint fontosabb a listást szavazat, de nem lehet tudni előzetesen, hol lesz szoros a választás, ezért ilyen megfontolást nem vettek figyelembe az egyéni jelöltállításnál. „Mindenkinek a saját felelőssége, hogy hány szavazata lesz.”