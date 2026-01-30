Elhunyt Kőszegi Imre

Kőszegi Imre a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium növendékeként kezdett mélyebben megismerkedni a dobolással. Nyugat-Európában 1966 és 1970 között a dzsesszvilág több neves zenészével is alkalma nyílt együtt játszani, majd 1975-ben megalapította a saját együttesét, a Kőszegi Rhythm and Brasst. 1992 és 2009 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanított, 2002 és 2008 között pedig ő töltötte be a Magyar Jazz Szövetség elnöki posztját – írja a 24.hu.
