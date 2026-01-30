Orbán Viktor péntek reggel: három csatán már túlvagyok a rezsicsökkentésért, most jön a negyedik

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor miniszterelnök.

Elsőként a rezsistopról szólt, amellyel 30 százalékkal csökken a januári fűtésszámla, amelynek és a rezsicsökkentésnek híján családok százezrei kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe.

„Magyarországon különleges rendszer van, amely az energiarendszeren belüli profitot részben elvonja, és azt visszaosztja támogatás formájában úgy, hogy az leszorítja az árakat. Az unióban ez szokatlan, ki is akarják nyírni, a nagy nemzetközi cégek lobbiereje nagy” – fogalmazott a kormányfő.

Szerinte ha az ember belenéz a számlázási rendszerbe, abban nehezen igazodik ki, van, aki diktál, van, aki fogyasztási görbe alapján fizet, végül úgy döntöttek, a fogyasztás alapján utólag jóváírják a számlákon a fogyasztás 30 százalékát.

Ennek kapcsán beszélt tágabban is a rezsicsökkentésről: „amikor bevezettük, a baloldal, a DK ezt támadta, idő közben kiderült, a magyar emberek ezt akarják. Aztán jött a Tisza. (...) Nem kétséges, hogy ha a Tisza Párt kerül kormányra, eltörlik a rezsicsökkentést” – rögzítette.

A rezsicsökkentés feltételei

A rezsicsökkentésnek további feltétele, hogy legyen orosz olaj és energia, a Tisza Párt márpedig szerinte ezt is támadja, támogatja azt a brüsszeli tervet, hogy Európa ne vehessen energiát Oroszországtól, „ez a csata Brüsszelben zajlik”.

Három csatát kellett ennek mentén lefolytatnia:

meg kellett győznie az amerikai elnököt, hogy kivételt kapjunk az energiaszankciók alól

meg kellett győznie az orosz elnököt, így kapott garanciát, hogy az oroszok szállítani fognak

meg kellett állapodnia a török elnökkel, hogy a délről érkező energia útvonalát biztosítsa.

„Már csak Brüsszelt kell meggyőznünk, a döntését megsemmisítenünk” – tette hozzá.

Ma a forrása a rezsicsökkentésnek tehát az orosz energia, a rendszer extra profitját a kormány elveszi, és az embereknek adja – foglalta össze. Az ezt támadó rendeletet másfél éve van a kormánynak visszautasítani a jog asztalán.

Választások – ukrán törekvés?

Orbán Viktor úgy tartja, az energián keresztül a magyar választásokba is beleszólnának.

„Brüsszel azt találta ki Kijevre hivatkozva, hogy nem szankció van, hanem kereskedelempolitikai lépés, így ki lehet kerülni az egyhangúságot” – vázolta. Márpedig szerinte ez egy szankciódöntés, ami „összjáték Kijev és Brüsszel között”, amely arra irányul, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, amely ukrán törekvést a miniszterelnök megért, csak nem ért vele egyet:

nem küld pénzt Ukrajnának (főleg nem adóbevételek útján háborús hitelt törleszteni)

nem küld katonákat

nem engedi Ukrajna NATO- és EU-tagságát.

Az áprilisi választás tehát azzal a téttel zajlik, hogy „Brüsszel- és háborúpárti kormány lesz-e, vagy marad a nemzeti kormány”.

Rögzítette, a következő uniós pénzügyi ciklusban, 2028-tól már Ukrajnának az EU-költségvetésből biztosítanának forrásokat, úgy, ahogy ezt a tiszások többsége támogatja – utalt a Tisza Párt konzultációjának eredményére.

Márpedig Ukrajna uniós tagsága bevonná a háborúba az Európai Uniót Orbán Viktor helyzetértékelése szerint.

Ezt a csatát nehezen nyerhetőnek tartja, de a migrációügyi is ilyen volt szerint.

Arra a felvetésre, hogy Ukrajna támogatása nem Európát védi-e Oroszországtól, azt mondta, a mi védvonalunk nem az ukrán–orosz határ, „Ukrajnát egy köztes állapotban kell tartanunk”. A mi védvonalunk a NATO kelet-európai határa, amin kívül van Ukrajna, mint egy ütközőzóna – fogalmazott.

Ukrajna támogatása

Több mint 5600 milliárd forint az, amivel Magyarországnak most többet kellene adnia Ukrajna támogatásáért, ez egy brüsszeli kívánalom, amit szerinte a Tisza Párt képvisel, „ha jól látom, most már szemtanúi is vannak ennek”.

Amit Brüsszel csinál, az szerinte tehát a családok megsarcolása, ráadásul az unokáink megsarcolása; kormányváltás esetén ugyanaz lenne, mint a Gyurcsány–-Bajnai-időszakban, brüsszeli kormány lenne.

Hathavi fegyverpénz

Érvelt a fegyverpénz mellett: 3-4 évente a társadalom különleges részét támogatják ezzel, ők azok, akik fegyverrel védik Magyarország biztonságát, és ha kell, az életüket is kockáztatják vagy feláldozzák érte. Lehet szerinte vitatni a munka minőségét, de Magyarország a legbiztonságosabb ország, „nem véletlen, hogy nincsenek új rendőrviccek”, hiszen nőtt a fegyveresek társadalmi megbecsültsége – mondta Orbán Viktor.