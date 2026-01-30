ARÉNA - PODCASTOK
USA, Iran and Israel flag together on a textured background. Diplomatic relations between Israel, Iran and United States of America concept
Nyitókép: Getty Images / Ruma Aktar

Amerikai romboló ért oda Izrael partjaihoz

Infostart / MTI

Elfogórakétákat szállító amerikai rakétaromboló kötött ki pénteken Eilatban, Izrael vörös-tengeri kikötővárosában.

A rakétaromboló SM-3-as elfogórakétákat szállít, amelyek ballisztikus rakéták megsemmisítésére szolgálnak. A hajó része az Izrael és a térségben található stratégiai amerikai bázisok számára egy Iránból indított esetleges ballisztikusrakéta-támadás esetére kialakított légvédelmi védőernyőjének.

Donald Trump péntekre virradóra közölte, hogy az elmúlt napokban tárgyalásokat folytatott Iránnal, és tervezi ezek folytatását. „Két dolgot mondtam nekik” – részletezte a washingtoni Kennedy Központban tartott beszédében.

„Az első: semmiféle nukleáris fegyver. A második:

hagyjanak fel a tüntetők megölésével.

Ezrével ölik meg őket” – mondta. „Két hete 837 kivégzést állítottam le, de nekik is tenniük kell valamit” – fogalmazott Trump.

Az elnök azt is elmondta, hogy az Egyesült Államoknak „sok nagy és nagyon erős hajója van, amelyek jelenleg Irán felé tartanak”. „Nagyszerű lenne, ha nem kellene használnunk őket” – tette hozzá.

Izraelben komoly aggodalom övezi Irán rakétaprogramját, miután Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetőjének tanácsadója, Ali Samháni szerdán kijelentette, hogy bármilyen Irán elleni amerikai katonai lépés Izrael elleni csapást vonna maga után. Az izraeli katonai hírszerzés vezetője, Slomi Binder a héten erről tárgyalt a Fehér Ház illetékeseivel.

amerika

izrael

irán

