Bosszús női sofőr autóvezetés közben.
Balesetveszély: ezekből az autókból a legrosszabb a kilátás

Egy németországi felmérés szerint az egyre vastagabb A-oszlopok sokszor kitakarják az autókat, a kerékpárosokat vagy a gyalogosokat.

Bár egyre fejlettebbek a különböző autók biztonsági rendszerei, a vezető ülésből való kilátás egyre több modellnél problémás. Az ADAC nevű német autóklub több mint négyszáz, 2019 és 2025 között tesztelt autót vizsgált meg abból a célból, hogy mennyit lehet látni az útból és a forgalomból a sofőrülésből. A hvg.hu összegzése szerint a fő probléma az úgynevezett A-oszloppal (a szélvédő két oldalán futó vastag oszlop) van, ami a szigorodó biztonsági előírások miatt vastagabb lett.

Az újabb A-oszlop ugyan jobban védi az utasokat ütközéskor, de kitakarhatja a kereszteződésekhez érkező más közlekedőket. Az ADAC tájékoztatása szerint

a bekövetkező balesetek csaknem 30 százalékában nem látták a sofőrök a másik járművet.

A vizsgálat speciális módszerrel zajlott: egy kamerát tettek a vezető helyére, majd kiszámolták, mennyit takar ki az A-oszlop a látótérből – főleg átlósan előre, ahol a legkritikusabb a helyzet.

A leginkább zavaró A-oszlopú autók

Gyártó Modell Értékelés
Volkswagen ID.3 5,5
Toyota Prius 5,5
Lucid Air 5,4
Volkswagen ID.7 5,4
Cupra Born 5,4

A legkevésbé zavaró A-oszlopú autók

Gyártó Modell Értékelés
Seat Mii 2,7
Kia Picanto 2,7
Renault Espace 2,8
Suzuki Ignis 2,8
Mercedes GLC 2,9

Bár a mai autókban már modern kamerák és szenzorok vannak, az ADAC szerint ezek nem helyettesítik a közvetlen, jó kilátást. A rendszerek ugyanis egy idő után bekoszolódhatnak, kikapcsolhatnak vagy előfordul, hogy nem reagálnak minden helyzetben.

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot
Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Teljesen kiürültek a benzinkutak a határnál: drasztikus lépést jenetett be a miniszterelnök

Teljesen kiürültek a benzinkutak a határnál: drasztikus lépést jenetett be a miniszterelnök

Szlovákia megdrágítaná vagy mennyiségileg korlátozná a külföldi autósok számára a gázolaj tankolását.

Iran's army leader vows 'decisive' retaliation for death of security chief in Israeli strikes

Iran's army leader vows 'decisive' retaliation for death of security chief in Israeli strikes

There will be a "decisive, deterrent, and regretful response" to Israel and "criminal America" for Ali Larijani's assassination, an army statement says.

2026. március 18. 04:36
Ijesztő jelenet a pályán: brutális szél borította fel a kamiont – videó
2026. március 17. 21:59
Hajók ütköztek, négyen életüket vesztették
