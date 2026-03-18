Balesetveszély: ezekből az autókból a legrosszabb a kilátás

Bár egyre fejlettebbek a különböző autók biztonsági rendszerei, a vezető ülésből való kilátás egyre több modellnél problémás. Az ADAC nevű német autóklub több mint négyszáz, 2019 és 2025 között tesztelt autót vizsgált meg abból a célból, hogy mennyit lehet látni az útból és a forgalomból a sofőrülésből. A hvg.hu összegzése szerint a fő probléma az úgynevezett A-oszloppal (a szélvédő két oldalán futó vastag oszlop) van, ami a szigorodó biztonsági előírások miatt vastagabb lett.
Az újabb A-oszlop ugyan jobban védi az utasokat ütközéskor, de kitakarhatja a kereszteződésekhez érkező más közlekedőket. Az ADAC tájékoztatása szerint
a bekövetkező balesetek csaknem 30 százalékában nem látták a sofőrök a másik járművet.
A vizsgálat speciális módszerrel zajlott: egy kamerát tettek a vezető helyére, majd kiszámolták, mennyit takar ki az A-oszlop a látótérből – főleg átlósan előre, ahol a legkritikusabb a helyzet.
A leginkább zavaró A-oszlopú autók
|Gyártó
|Modell
|Értékelés
|Volkswagen
|ID.3
|5,5
|Toyota
|Prius
|5,5
|Lucid
|Air
|5,4
|Volkswagen
|ID.7
|5,4
|Cupra
|Born
|5,4
A legkevésbé zavaró A-oszlopú autók
|Gyártó
|Modell
|Értékelés
|Seat
|Mii
|2,7
|Kia
|Picanto
|2,7
|Renault
|Espace
|2,8
|Suzuki
|Ignis
|2,8
|Mercedes
|GLC
|2,9
Bár a mai autókban már modern kamerák és szenzorok vannak, az ADAC szerint ezek nem helyettesítik a közvetlen, jó kilátást. A rendszerek ugyanis egy idő után bekoszolódhatnak, kikapcsolhatnak vagy előfordul, hogy nem reagálnak minden helyzetben.