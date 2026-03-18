Balesetveszély: ezekből az autókból a legrosszabb a kilátás

Bár egyre fejlettebbek a különböző autók biztonsági rendszerei, a vezető ülésből való kilátás egyre több modellnél problémás. Az ADAC nevű német autóklub több mint négyszáz, 2019 és 2025 között tesztelt autót vizsgált meg abból a célból, hogy mennyit lehet látni az útból és a forgalomból a sofőrülésből. A hvg.hu összegzése szerint a fő probléma az úgynevezett A-oszloppal (a szélvédő két oldalán futó vastag oszlop) van, ami a szigorodó biztonsági előírások miatt vastagabb lett.

Az újabb A-oszlop ugyan jobban védi az utasokat ütközéskor, de kitakarhatja a kereszteződésekhez érkező más közlekedőket. Az ADAC tájékoztatása szerint

a bekövetkező balesetek csaknem 30 százalékában nem látták a sofőrök a másik járművet.

A vizsgálat speciális módszerrel zajlott: egy kamerát tettek a vezető helyére, majd kiszámolták, mennyit takar ki az A-oszlop a látótérből – főleg átlósan előre, ahol a legkritikusabb a helyzet.

A leginkább zavaró A-oszlopú autók

Gyártó Modell Értékelés Volkswagen ID.3 5,5 Toyota Prius 5,5 Lucid Air 5,4 Volkswagen ID.7 5,4 Cupra Born 5,4

A legkevésbé zavaró A-oszlopú autók

Gyártó Modell Értékelés Seat Mii 2,7 Kia Picanto 2,7 Renault Espace 2,8 Suzuki Ignis 2,8 Mercedes GLC 2,9

Bár a mai autókban már modern kamerák és szenzorok vannak, az ADAC szerint ezek nem helyettesítik a közvetlen, jó kilátást. A rendszerek ugyanis egy idő után bekoszolódhatnak, kikapcsolhatnak vagy előfordul, hogy nem reagálnak minden helyzetben.