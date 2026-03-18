Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég volt a súlyos balesethez

A Budakörnyéki Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki egy másodpercre vette le szemét az útról és súlyos balesetet okozott írja sajtóközleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a Fejér vármegyei férfi – a bűnügy vádlottja – 2023 júliusában Remeteszőlőst elhagyva gépkocsijával Nagykovácsi irányába hajtott. A férfi menet közben nem az utat figyelte, hanem a gépkocsiban lévő GPS berendezést. Figyelmetlensége miatt áttért a szemközti sávba, ahol vele szemben egy nő, a bűnügy sértettje szabályosan közlekedett autójával.

A sértett észlelte a sávjába történő áttérést, azonban hiába fékezett késedelem nélkül és rántotta el a kormányt, az ütközést már nem tudta elkerülni. A vádlott személygépkocsijával fékezés nélkül a sértetti gépkocsi bal oldalának ütközött.

Az ütközést követően a vétlen gépkocsi az úttestről lesodródott, és az út melletti árokba csapódva, a tetejére borulva állt meg.

A baleset következtében a felborult vétlen személygépkocsi vezetője maradandó fogyatékossággal gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.

Amennyiben a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel az utat figyelve vezeti gépkocsiját, a balesetet elkerülhette volna.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni.