2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég volt a súlyos balesethez

Infostart

A férfi az autója GPS-készülékével babrált, amikor áttért a szembe sávba, ezzel balesetet okozva. A sértett maradandó károsodásokat szenvedett.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki egy másodpercre vette le szemét az útról és súlyos balesetet okozott írja sajtóközleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a Fejér vármegyei férfi – a bűnügy vádlottja – 2023 júliusában Remeteszőlőst elhagyva gépkocsijával Nagykovácsi irányába hajtott. A férfi menet közben nem az utat figyelte, hanem a gépkocsiban lévő GPS berendezést. Figyelmetlensége miatt áttért a szemközti sávba, ahol vele szemben egy nő, a bűnügy sértettje szabályosan közlekedett autójával.

A sértett észlelte a sávjába történő áttérést, azonban hiába fékezett késedelem nélkül és rántotta el a kormányt, az ütközést már nem tudta elkerülni. A vádlott személygépkocsijával fékezés nélkül a sértetti gépkocsi bal oldalának ütközött.

Az ütközést követően a vétlen gépkocsi az úttestről lesodródott, és az út melletti árokba csapódva, a tetejére borulva állt meg.

A baleset következtében a felborult vétlen személygépkocsi vezetője maradandó fogyatékossággal gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.

Amennyiben a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel az utat figyelve vezeti gépkocsiját, a balesetet elkerülhette volna.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni.

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot
Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Teljesen kiürültek a benzinkutak a határnál: drasztikus lépést jenetett be a miniszterelnök

Szlovákia megdrágítaná vagy mennyiségileg korlátozná a külföldi autósok számára a gázolaj tankolását.

Iran's army leader vows 'decisive' retaliation for death of security chief in Israeli strikes

There will be a "decisive, deterrent, and regretful response" to Israel and "criminal America" for Ali Larijani's assassination, an army statement says.

