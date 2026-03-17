Hajók ütköztek, négyen életüket vesztették

A parti őrség helyi idő szerint hajnali 1 óra 15 perckor kapott értesítést az ütközésről, melynek során egy 748 tonnás teherhajó és egy 140 tonnás halászhajó csapódott egymásba Aomori prefektúrában, Miszava várostól 20 kilométerre a tengeren.

A halászhajó felborulásakor a fedélzetről mind a 13-an a tengerbe estek. Mindannyiukat kiemelték a vízből reggel 7 óráig, közülük azonban négyen eszméletlen állapotban voltak, és életüket már nem tudták megmenteni.

A parti őrség vizsgálatot indított az ütközés körülményeinek tisztázására.