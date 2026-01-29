ARÉNA - PODCASTOK
The building of the Naftna Industrija Srbije (NIS) is on Bulevar Oslobodjenja in Novi Sad, Serbia, on October 10, 2025. The United States imposes sanctions on NIS in January 2025 due to its ties with Russian energy companies. (Photo by Maxim Konankov/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto via Getty Images

Mol-NIS-vásárlás: a szakértő szerint óriási lehetőségek nyílnak a magyar óriáscég előtt

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

Toldi Ottó szerint nem egyszerűen üzemanyag-ellátásról van szó a Mol üzlete kapcsán, egy finomító jövőképébe Európában mindenképp bele kell, hogy tartozzon a termelési diverzifikáció; egy sor iparágnak még mindig kőolajból finomított termékek fogják adni az alapanyagát, és vegyipari alapanyagot is gyártanak a finomítók, gyógyszeriparit, építőiparit is, de az autóiparnak is nagyon fontos alapanyagait.

Részletes, a regionális szereplők mozgását is megmutató elemzést közölt az MCC Klímapolitikai Intézet arról, hogy végül is mi értelme annak, hogy a Mol megveszi a szerbiai NIS-ben lévő orosz tulajdonrészt.

Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet szenior kutatója az InfoRádióban elmondta, hiába ígért a szerb állam 2 milliárd eurót az orosz részesedésért, mégis a Mol kapta meg azt, ennél ráadásul jóval kevesebb pénzért, iparági források szerint feleannyiért.

Az üzlet alapja Toldi Ottó szerint a bizalom: az oroszok 56 százalékos tulajdonosként megbíztak a Molban, de Magyarországnak és Donald Trump amerikai elnöknek is jók a kapcsolatai, a Molban amerikai részvényesek is szerepet vállalnak, és nyilvánvalóan szerepet játszott az üzlet létrejöttében az is, hogy a Mol belépésével a Barátság vezeték orosz olaja eljuthat a pancsovai finomítóba, amely egy nagy finomítási kapacitású (5 millió tonna) üzem, nem mellékesen pedig az ide befutó vezetékrendszer összekapcsolódik az Adria vezetékkel is, amelyet a horvát Janaf működtet.

„Egy vezeték nem vezeték, tudjuk ezt régóta, tehát fontos, hogy diverzifikált legyen ez az ellátási portfólió, és ez nagy előny lesz az oroszok számára is, hisz a Molon keresztül továbbra is érdekeltek maradnak az üzletben, amelyre Amerika is rábólintott” – mutatott rá.

A piaci része a történetnek Toldi Ottó szerint az, hogy

a pancsovai finomítóhoz csatlakozva a NIS-nek van több mint 400 töltőállomása a Balkánon, de így most a Mol egy olyan piacra tud behatolni, ahol nem volt jelen eddig,

tehát lényegesen tudja növelni mind az ellátási portfólióját, mind a finomítói portfólióját.

„Nagyon fontos Magyarországnak a nyugat-balkáni régió, tudjuk, hogy politikailag is Magyarország sokat tesz azért, hogy ezek az országok mielőbb be tudjanak lépni az Európai Unióba. Üzleti szempontból is fehér folt, a magyar cégek a terjeszkedési, tőkekihelyezési politikát a jövőben nagyobb volumenben tudják végezni” – folytatta.

A régió szerinte kinyithatja a kaput távolabbi potenciális importforrások felé, a romániai Plojesti-től Pancsováig már nem túl hosszú az út, tehát egy újabb kőolajbeszerzési lehetőség is létesül, ezen kívül

  • összeköti a nyugat-balkáni régió Közép-Európát a közép-ázsiai, törökországi beszerzési lehetőségekkel
  • összeköti a Földközi-tenger keleti medencéjével a fekete-tengeri kitermelési helyeket.

„Hatalmas kapu nyílt ki az alternatív beszerzési források felé ezen az üzleten keresztül, energetikai szempontból talán nem túlzás, hogyha most már elmondhatjuk, hogy újból hét tenger mossa a partjainkat, de hát ez nyilván szigorúan csak energetikai értelemben véve” – jelentette ki.

Hogy mi lehet a távlati cél az elektrifizáció világszerte látható tendenciája mentén, arról azt mondta, nem egyszerűen üzemanyag-ellátásról van szó, egy finomító jövőképébe Európában mindenképp bele kell, hogy tartozzon a termelési diverzifikáció, hiszen a közlekedés is valóban egyre inkább villamosenergia-alapúvá válik, de ettől függetlenül egy sor iparágnak még mindig a kőolajból finomított termékek fogják adni az alapanyagát, és vegyipari alapanyagot is gyártanak a finomítók, gyógyszeriparit, építőiparit is, de az autóiparnak is nagyon fontos alapanyagait, így válik érthetővé a Mol terjeszkedése, még akkor is, ha kőolajpiaci alapon történik, nem mellékesen az említett iparágakban működő magyar cégeknek is jó esély a terjeszkedés.

Jövendölése szerint a térségben három nagy szereplő lesz így és marad is:

  1. a Mol
  2. a PKN Orlen és
  3. az OMV.

Mindhárom cég más-más stratégiát követve vetette meg a lábát a piacon, de a politikához ezer szálon kötődő PKN Orlennel szemben a Mol Toldi Ottó szerint „jó egyensúlyi helyzetben működik”, az OMV pedig mindenhol teljesen függetlenül működik a politikától, „a három szereplő jól kiegészíti egymást”.

