A Buvári Tamás rendezésében készült alkotás Mádl Ferenc, egykori köztársasági elnök naplóira, írásaira, családi visszaemlékezésekre és korabeli történeti dokumentumokra építve idézi fel életútját és családja történetét. A film bemutatja többek között az 1945-ös menekülés és az azt követő hazatérés eseményeit, valamint a család korábbi külföldi tapasztalatait is.

A film születésének körülményeiről Csortos Szabó Sándor, a Budapest Film Produkció vezetője és a dokumentumfilm producere elmondta: a projekt ötlete három évvel ezelőtt, a Buvári Tamás rendezővel folytatott beszélgetések során fogalmazódott meg. A Mádl család történetén keresztül a 20. századi Magyarország sorsfordító eseményei is megelevenednek, miközben a film a családi örökség, az emlékezet és a generációk közötti értékátadás fontosságára is ráirányítja a figyelmet.

Buvári Tamás hangsúlyozta, hogy számára Mádl Ferenc nem csupán meghatározó közéleti személyiség, hanem a nagybátyja is volt. A dokumentumfilm így személyes családi emlékeken és történeteken keresztül enged betekintést az egykori államfő életébe, emberi oldalát is közelebb hozva a nézőkhöz.

A vetítést követően az alkotók részvételével kerekasztal-beszélgetést tartottak, amelyhez Magyar Péter miniszterelnök is csatlakozott. A kormányfőt családi kapcsolat is fűzi a néhai köztársasági elnökhöz, Mádl Ferenc a keresztapja volt.

Budapest, 2026. november 16. Buvári Tamás, rendezõ, Magyar Péter miniszterelnök, Csortos Szabó Sándor, a Budapest Film Produkció vezetõje, producer és Dudás Viktor, az est házigazdája (b-j) a Hazatérõk címû film díszbemutatóján tartott kerekasztal-beszélgetésen az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2026. november 16-án. A dokumentumfilm Mádl Ferenc nemzetközileg elismert jogtudós, egyetemi tanár és egykori köztársasági elnök életútját, valamint családjának történetét dolgozza fel. MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter szerint fontos lenne, hogy minél több dokumentumfilm és életrajzi kiadvány szülessen, amelyek segítenek feltárni és megérteni a magyar történelem traumáit, a hazánkban élő nemzetiségek múltját, valamint az egymást követő generációk családi történeteit.

A film kapcsán Magyar Péter saját családja múltjáról is megosztott személyes emlékeket. Felidézte, hogy 2018-ban New Yorkban felkereste az Ellis Island-i bevándorlási hivatalt, ahol sikerült megtalálnia Amerikába kivándorolt felmenői korabeli dokumentumait. A feljegyzésekből az érkezésük időpontját és az utazásuk részleteit is megismerhette. Ezeket nagymamájának is megmutatta, aki korábban maga kérte arra, hogy próbálja felkutatni a család történetének eddig ismeretlen részleteit.

A politikus Mádl Ferenc családjának háború alatti menekülését, ausztriai tartózkodását, majd a hazatérésüket követő megpróbáltatásokat is felidézte. Rámutatott, hogy a család története jól mutatja, milyen súlyos veszteségeket és igazságtalanságokat kellett átélniük azoknak, akiktől a kommunista hatalom elvette a földjeiket és a vagyonukat. Hangsúlyozta, hogy Mádl Ferenc erős hite és életigenlése jelentős szerepet játszott abban, hogy képes legyen feldolgozni az őt és családját ért megpróbáltatásokat.

Magyar Péter a magyarországi sváb közösségek történelmére, különösen a második világháborút követő kitelepítésekre is kitért. Véleménye szerint ezek a történetek a magyar múlt meghatározó, ugyanakkor máig nem kellő mélységben feldolgozott fejezetei. Megismerésük és bemutatásuk nemcsak a történelmi múlt jobb megértését segítheti, hanem hozzájárulhat hazánk soknemzetiségű örökségének megőrzéséhez is – hangsúlyozta.

A film rendezője, Buvári Tamás elmondta, hogy a Mádl Ferencről szóló dokumentumfilm készítésének gondolata már 2016 körül megfogalmazódott benne, a projekt megvalósítását azonban akkor még nem tartották időszerűnek. Utólag örül annak, hogy a film végül most készült el, mivel a benne feldolgozott téma napjainkban különösen aktuális.

Csortos Szabó Sándor producer a forgatás egyik sajátos nehézségeként említette a korabeli jelenetekhez szükséges lovak és lovas szekerek felkutatását. Beszélt arról is, hogy a film elkészítésének egyik legnagyobb kihívását az előző kormány idején működő Nemzeti Filmintézet támogatásának megszerzése jelentette. Ennek hátterében szerinte az is szerepet játszhatott, hogy a forgatókönyv hangsúlyozta Mádl Ferenc európai elkötelezettségét.

Buvári Tamás azt mondta: a dokumentumfilm célja Mádl Ferenc személyiségének, emberi példájának és értékrendjének bemutatása. A rendező egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszolgálati televízióknak nagyobb teret kellene biztosítaniuk a magyar dokumentumfilmek számára, és az alkotásokat nem csupán nehezen elérhető műsoridőben kellene bemutatniuk.

Mádl Ferenc jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 1931-ben a Veszprém megyei Bándon született sváb családban, jogi diplomáját az ELTE-n szerezte. Nemzetközileg elismert tudományos munkásságot végzett a nemzetközi gazdasági és összehasonlító jog területén.

A rendszerváltást követően az Antall-kormány tárca nélküli, majd művelődési és közoktatási minisztere lett, 2000-ben választották köztársasági elnökké. Munkásságát többek között Széchenyi-díjjal ismerték el. Mádl Ferenc 2011-ben hunyt el Budapesten.