A legélesebb viták egyikét a hagyományos uniós célok, így a kohéziós politika, valamint az új prioritások, a versenyképesség és a határvédelem finanszírozása jelenti. Gálik Zoltán szerint ugyanakkor ennél jóval több, összesen nyolc vitás kérdésben kellene közös nevezőre jutniuk a tagállamoknak, ami jelentősen megnehezíti a megállapodást. Az idő is sürget, hiszen a francia elnökválasztás miatt az állam- és kormányfők mielőbb szeretnének előrelépést elérni.

Mint azt a szakértő kifejtette, az Európai Unió hétéves költségvetésének átalakítása jelentős reformokat tenne szükségessé. A tervek szerint a büdzsé összege a jelenlegihez képest akár csaknem a duplájára is nőhetne, a tagállamok azonban már a kiinduló javaslatból lefelé alkudoznak. Nem csupán a költségvetés nagysága, hanem annak belső szerkezete is alapvetően megváltozna. Az unió eddig elsősorban a mezőgazdasági politikára és a kohéziós, vagyis a felzárkózást és a regionális különbségek csökkentését szolgáló támogatásokra helyezte a hangsúlyt. Az új elképzelések ezzel szemben egyre inkább a stratégiai beruházásokat, a geopolitikai szempontokat, a versenyképességet és a határvédelmet állítanák előtérbe – sorolta a Corvinus Egyetem docense.

A változtatásokat támogató országok azonban egyszerre szeretnék átalakítani a költségvetés szerkezetét és csökkenteni annak összegét – tette hozzá Gálik Zoltán, aki szerint a nézetkülönbségeket tovább mélyítik a forráselosztás kérdései is: a nemzeti keretek alapján történő finanszírozás helyett egyre nagyobb szerepet kapna az európai szintű, versenyalapú forráselosztás. Ezzel párhuzamosan az irányítási rendszer is átalakulna, az egyes tagállamok mozgástere helyett nagyobb hangsúly kerülne az uniós stratégiai ellenőrzésre. De a bevételek és a közös terhek elosztása szintén vitás pont. Emellett Ukrajna további, illetve folyamatos támogatásának finanszírozása, valamint az ehhez kapcsolódó adósságszolgálat kezelése és hosszú távú fenntarthatósága is megoldásra vár – magyarázta.

Gálik Zoltán az InfoRádió kérdésére válaszolva kifejtette, hogy a tagállamok számára az időzítésnek miért is van komoly jelentősége: a francia elnökválasztást már tavasszal megtartják, Emmanuel Macron pedig nem szeretne elnöksége utolsó hónapjaiban újabb hosszú távú költségvetési kötelezettségeket vállalni. Ezért a francia államfő még decemberig szeretné lezárni a tárgyalásokat. Attól tartanak ugyanis, hogy megállapodás hiányában az új francia elnök egészen más irányba terelheti az európai integrációt. Különösen az Ukrajnának nyújtott támogatás hosszú távú fenntarthatósága válhat kérdésessé – jegyezte meg a szakértő.

„Ellenállók” és indoklások

A költségvetési viták egyik legfontosabb törésvonala amúgy azok között az országok között húzódik, amelyek továbbra is csökkentenék a közös büdzsét, illetve azok között, amelyek nagyobb forrásokat szeretnének biztosítani. Az eredeti európai parlamenti javaslat még 1930 milliárd eurós költségvetéssel számolt, a jelenlegi elnöki javaslat azonban már csak 1580 milliárd euróról szól, vagyis mintegy 356 milliárd euróval csökkent az eredeti elképzeléshez képest – folytatta.

A takarékos, illetve saját megfogalmazásuk szerint rugalmas országok csoportjába Németország, Hollandia, Svédország, Dánia, Finnország, Ausztria és Belgium tartozik. Velük szemben elsősorban Spanyolország és Olaszország képviseli azt az álláspontot, hogy meg kell őrizni a hagyományos költségvetési szerkezetet, és a lehető legnagyobb büdzsét kell elfogadni. Ehhez az állásponthoz sorakoznak fel többek között a visegrádi országok is, amelyeknek alapvető érdekük, hogy a mezőgazdasági és a kohéziós támogatások összege, valamint ezek költségvetésen belüli súlya minél nagyobb maradjon.

A tervezett átalakítások ugyanis jelentős arányeltolódással járnának.

A mezőgazdasági politika költségvetésen belüli részesedése 9,5,

a kohéziós forrásoké pedig 12 százalékkal csökkenne, miközben

a migrációra és a határvédelemre szánt keret 175 százalékkal emelkedne az előző költségvetési ciklushoz képest.

Gálik Zoltán ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek az adatok a költségvetési arányok változását mutatják, ezért a tényleges pénzösszegek alakulását is külön vizsgálni kell.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök előzetesen úgy fogalmazott, hogy szerinte nulla esélyt lát a mostani csúcs alkalmával a megállapodásra a költségvetés kialakítását illetően, és igaza is lett. De hogy mik Magyarország legfőbb szempontjai, és mi az, amiért mi a leginkább lobbizunk,azzal kapcsolatban Gálik Zoltán elmondta:

Magyarország számára továbbra is az a legfontosabb, hogy a következő hétéves költségvetési időszakban minél több uniós forráshoz jusson.

Szerinte a felzárkózást szolgáló támogatások és a hagyományos agrárforrások megőrzése mellett az is fontos, hogy Magyarország minél nagyobb arányban vehessen részt az Európai Unió versenyképességi programjaiban. Utóbbi területen ugyanakkor komoly kihívásokkal kell számolni, hiszen több tagállam ipari és szolgáltatási szektora fejlettebb, így ezek az országok könnyebben kapcsolódhatnak be az új programokba. Magyarországnak ezért arra is figyelnie kell, hogy ne szoruljon háttérbe a versenyképességi forrásokért folyó versenyben – mondta.

Emellett a határvédelemhez és a migrációs politikához kapcsolódó kiadásokból is minél nagyobb részt szeretne megszerezni az ország. Gálik Zoltán szerint mindezek mellett az is alapvető magyar érdek, hogy a költségvetés irányítási rendszerének kialakításakor a hazai prioritások is érvényesülni tudjanak.

Mi lesz, ha…?

Az Európai Tanács elnöke még bízik abban, hogy idén lehet megállapodás; hogy van-e erre esély, azzal kapcsolatban Gálik Zoltán kifejtette: António Costa számára is komoly kihívást jelentett a tárgyalások vezetése. Az eddigi beszámolók alapján a rendkívüli csúcs egyik kudarca éppen az egyeztetések irányítása volt: több tagállami delegáció, különösen a költségvetés csökkentését szorgalmazó országok képviselői dühösen, elégedetlenül távoztak a tárgyalásokról. A szakértő szerint a csoportok közötti egyeztetések megszervezése sem volt megfelelő, ezért egyesek már António Costa „lecserélését”, a tárgyalásvezetés megújítását is felvetették. A decemberi egyeztetések során kiderülhet, sikerül-e változtatni ezen.

A költségvetés elfogadása ugyanakkor jogi szempontból nem sürget annyira, hiszen az Európai Uniónak még egy éve van a megállapodásra. Az állam- és kormányfők között jelenleg zajló egyeztetés ráadásul csupán a folyamat egyik szakasza. A kialkudott tervezetet az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, majd a megállapodást a szükséges jogszabályokba is át kell ültetni. Ez újabb vitákat hozhat, hiszen az EP-nek szintén lehetnek kifogásai a tagállamok által kialakított feltételekkel szemben. A tagállami vezetőknek ezért arra is figyelniük kell, hogy a mostani költségvetési javaslat ne távolodjon el túlságosan a parlamenti elképzelésektől – mondta a Corvinus docense.

Ha végül nem sikerül időben elfogadni a következő hétéves büdzsét, az Európai Unió akkor sem marad működésképtelen. Ebben az esetben átmeneti, úgynevezett vészköltségvetési mechanizmus biztosítaná a működés folytonosságát. Gálik Zoltán szerint akár az is előfordulhat, hogy a megállapodás a francia elnökválasztás utánra tolódik, ami újabb bizonytalanságot hozhat a tárgyalásokba. A legfontosabb cél azonban továbbra is az, hogy a tagállamok mielőbb közös nevezőre jussanak.

A cikk alapjául szolgáló interjút Németh Andrea készítette.