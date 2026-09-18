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Az M30-as autópálya korábban lezárt, de ezen a napon megnyitott szakasza Szikszó közelében 2025. december 30-án. Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékû bankgaranciát, ez megérkezett, így vált lehetõvé, hogy ezen a napon megnyissák a forgalom részére az M30-as eddig lezárt, a Strabag által épített szakaszát.
Nyitókép: MTI/Vajda János

„Közpénzszivattyú” – Magyar Péter bejelentést tett az autópálya-koncesszióról

Infostart / MTI

„Létrehozták a haveroknak a világ talán legnagyobb autópálya-koncesszióját 35 évre. Ennek most véget vetünk.”

A kormány véget vet az autópálya-koncessziós közpénzszivattyúnak – közölte a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán.

„Orbánék a közpénzek kiszivattyúzása érdekében több tízezer milliárd forint értékben létrehozták a haveroknak a világ talán legnagyobb autópálya-koncesszióját 35 évre. Ennek most véget vetünk” – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök bejegyzése szerint a részletekről ma 10 órakor, a kormányzati sajtótájékoztatón számolnak be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

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„Közpénzszivattyú” – Magyar Péter bejelentést tett az autópálya-koncesszióról, 10-kor kormányzati tájékoztató

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