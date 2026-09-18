„Közpénzszivattyú” – Magyar Péter bejelentést tett az autópálya-koncesszióról

A kormány véget vet az autópálya-koncessziós közpénzszivattyúnak – közölte a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán.

„Orbánék a közpénzek kiszivattyúzása érdekében több tízezer milliárd forint értékben létrehozták a haveroknak a világ talán legnagyobb autópálya-koncesszióját 35 évre. Ennek most véget vetünk” – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök bejegyzése szerint a részletekről ma 10 órakor, a kormányzati sajtótájékoztatón számolnak be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.