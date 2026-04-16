ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.75
usd:
309.57
bux:
136260.36
2026. április 16. csütörtök Csongor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nádasdy Ádám tanár, nyelvész, költõ, mûfordító ravatala a Farkasréti temetõben 2026. április 16-án. Nádasdy Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvetõ Könyvkiadó szerzõje március 29-én, 79 éves korában hunyt el.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Utolsó útjára kísérték Nádasdy Ádám nyelvészt, költőt, műfordítót

Infostart / MTI

Több százan, köztük családja, barátai, pályatársai, tisztelői kísérték utolsó útjára csütörtökön Nádasdy Ádám tanárt, nyelvészt, költőt, műfordítót a budapesti Farkasréti temetőben.

„Ádám a pontosság megszállottja volt, a nyelv napszámosa és nagybirtokosa, ura egyben” – emlékezett barátjára Grecsó Krisztián költő, író.

Felidézte, hogy Nádasdy Ádám négy nyelven írt és beszélt, és az, hogy magyarról magyarra is mert fordítani, „önfeledt pimaszságát és a valódi konzervativizmusából gyökeredző folytonos lázadását, örökös útkeresését mutatja”.

„Minden porcikájában Nádasdy volt, osztrák–olasz, olasz–magyar nagypolgár, ő volt maga a megtestesült monarchia. Ha létezett Közép-Európa, hát ő volt az” – fogalmazott.

Felidézte, hogy a nyelvész fiatalon beatzenét játszott, később Vilma lányával magyar nótákat énekelt, otthon szeretett barátoknak kuplékat énekelni, miközben zongorán kísérte magát „olyan önfeledten, amit szintén csak egy Nádasdy engedhet meg magának”, egy olyan világpolgár, akinek az apja európai rangú rendező, karnagy, operaház-igazgató volt.

Rajongott a termékeny vitákért, provokatív, úgynevezett liberális nyelvészeti cikkei, dolgozatai, esszéi gyakran kiborították a nyelvvédőket, de műfordítóként is "ugyanilyen tiszteletlen volt", nem érdekelte a klasszikus tekintély. „A tisztaság, az egyszerűség és a megértés megszállottja volt, a működő mondat szakija, mestere, karmestere” – fogalmazott Grecsó Krisztián.

Budapest, 2026. április 16. Grecsó Krisztián, költõ, író beszédet mond Nádasdy Ádám tanár, nyelvész, költõ, mûfordító búcsúztatásán a Farkasréti temetõben 2026. április 16-án. Nádasdy Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvetõ Könyvkiadó szerzõje március 29-én, 79 éves korában hunyt el. MTI/Hegedüs Róbert
Budapest, 2026. április 16. Grecsó Krisztián, költõ, író beszédet mond Nádasdy Ádám tanár, nyelvész, költõ, mûfordító búcsúztatásán a Farkasréti temetõben 2026. április 16-án. Nádasdy Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvetõ Könyvkiadó szerzõje március 29-én, 79 éves korában hunyt el. MTI/Hegedüs Róbert

„Később lett költő, mert meleg volt. És ahogy ő mondta, még a magyarban, nemek nélkül sem lehet szerelmes verset írni, ha a vágy büntetendő” – idézte egykori barátját.

Amikor Nádasdy Ádám be merte magának vallani, hogy a férfiakhoz vonzódik, a homoszexualitást még büntette Magyarországon a törvény, így csak a rendszer enyhülésekor, harmincas évei második felében, az 1980-as évek közepén kezdett publikálni, és hatvan éves kora után írta legjobb verseit – hangsúlyozta Grecsó. Hozzátette: Nádasdy nem tartotta magát prózaíró alkatnak, és otthonosabban is mozgott az esszé műfajában, éppen ezért tudott igazán emlékezetes, megrendítő novellákat, esszé-tárcákat írni. „Kevés olyan népszerű és izgalmas sorozat futott az Élet és Irodalom tárca-tárában, mint az ő melegség tematikájú írásai. Szórakoztató volt, pimasz, másfelől érzékeny, empatikus, megértő, konzervatív” – mondta.

Grecsó Krisztián megjegyezte: Nádasdy Ádám nagyon boldog lett volna most, a választások után, és „édes finomkodással fejtette volna ki dolgozatban, miért nagy dolog, hogy az ország új, nagy többséggel megválasztott miniszterelnöke a győzelmi beszédében utalt a melegekre”.

„Azt hiszem Esterházy Péter halála óta nem rázta meg ennyire egy alkotó értelmiség elvesztése a magyar társadalmat” – hangsúlyozta Grecsó Krisztián.

Nádasdy nem akart nyelvész lenni, pontosabban nem nyelvész, hanem tanár akart lenni – emlékezett rá pályatársa, Kenesei István nyelvész. „Benne volt a katedrai krédójában az az elv, miszerint a tanárnak legalább tízszer annyit kell tudnia, mint amennyit elmond a diákjainak, hogy bármelyik kérdésre biztonsággal legyen képes válaszolni” – mondta.

Budapest, 2026. április 16. Résztvevõk Nádasdy Ádám tanár, nyelvész, költõ, mûfordító búcsúztatásán a Farkasréti temetõben 2026. április 16-án. Nádasdy Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvetõ Könyvkiadó szerzõje március 29-én, 79 éves korában hunyt el. MTI/Hegedüs Róbert
Budapest, 2026. április 16. Résztvevõk Nádasdy Ádám tanár, nyelvész, költõ, mûfordító búcsúztatásán a Farkasréti temetõben 2026. április 16-án. Nádasdy Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvetõ Könyvkiadó szerzõje március 29-én, 79 éves korában hunyt el. MTI/Hegedüs Róbert

Kiemelte, hogy Nádasdy tudományos fantáziáját a modern kori amerikai nyelvészet indította be, felfedezte magában – és mások is benne – a nemzetközi nyelvészet eredményeit a magyar nyelvre alkalmazó tudóst. „Nem nyelvművelő volt, hanem megértő és engedékeny pedagógus, néptanító, de mellette komoly és megkerülhetetlen nyelvtudós is lett” – emelte ki.

Felidézte, hogy miután nyilvánosan felvállalta meleg identitását, ami a magyar közéletben radikális tett volt, bevezette az olvasókat esszéin és novelláin keresztül a melegek nyelvi szokásaiba is. „Elsőként avatta be az olvasóit a melegek szókincsébe, szóhasználatába, mellékesen toleranciára nevelve mindannyiunkat” – mondta. Kiemelte:

„Ádám a nyelvészet Esterházy Pétere volt, és legalább akkora űrt hagyott maga után”.

Nádasdy Ádám életét pályája közepén eltérítette a versírás, a fordítás, de a tudomány és a tanítás mellett is kitartott – emlékezett barátjára Török András művelődéstörténész.

Kifejtette, hogy miután Nádasdy fél életét egyetemi szintű tanítással töltötte, rájött, hogy micsoda öröm számára „egész népét középiskolai fokon tanítani a felszabadult nyelvhasználatra”, vagy arra, hogy kik is a melegek, „akik egyáltalán nem harapnak”, valamint arra, hogy milyen polgárnak, és szabadnak lenni.

„A gondviselés két hét híján nem engedte, hogy a minapi választáson Ádám leadja szavazatát, és belépjen az általa annyira áhított ígéret földjére. Itt már a mi vicces, képromboló hajlamú Mózesünk nélkül kell arra vigyáznunk, hogy az ígéret be is teljesedjen” – zárta gondolatait.

A búcsúzók között jelen volt mások mellett Rudolf Péter, Rezes Judit és Csákányi Eszter színművészek, Kepes András újságíró, Nyáry Krisztián író, Tóth Krisztina költő és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is.

Nádasdy Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Könyvkiadó szerzője március 29-én, vasárnap 79 éves korában hunyt el.

Kezdőlap    Kultúra    Utolsó útjára kísérték Nádasdy Ádám nyelvészt, költőt, műfordítót

temetés

búcsú

farkasréti temető

nádasdy ádám

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A választás óta először: élőben szólal meg Orbán Viktor

A választás óta először: élőben szólal meg Orbán Viktor

19 órakor a Patrióta műsorában szólal meg Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök. A fontosabb bejelentésekről és közlésekről itt tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Stagnál a magyar építőipari piac, mégis elképesztő bejelentést tett Mapei vezetője

Stagnál a magyar építőipari piac, mégis elképesztő bejelentést tett Mapei vezetője

A Mapei Kft. 2026 első negyedévében 8,8 milliárd forint belföldi árbevételt ért el, amely 13,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

We're yet to hear confirmation from either side, and there is no mention of Hezbollah - the Iran-backed group in Lebanon that Israel has been exchanging fire with.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 05:12
Vissza a jövőbe – Szentendre az 1920-as években
2026. április 10. 20:35
Cannes: Nemes László első francia nyelvű filmje a hivatalos versenyprogramban
×
×