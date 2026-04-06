Húsvéthétfő – egy nap életigenlésről, vízről, haddelhaddról, termékensyégről és egy nagy félreértésről

A keresztény hit központját jelentő szent három nap – Jézus szenvedése, halála és feltámadása – elteltével a néphagyományoké a főszerep.

Mint korábbi cikkünkben megírtuk,

a húsvét változó ünnepként nem bérelt ki magának a naptárban fix napot, a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni holdtöltét követő vasárnap a húsvétvasárnap, ezt követi a húsvéthétfő.

Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert mind a böjt elteltével a hívők lelkében – és tányérjában is, hiszen újra mindennapi étel lehet a hús –, mind a hétköznapi ember számára egy egyre világosabb, fényesebb időszak következik, amikor már tényleg többségben van a fényes órák száma a napon belül.

A természet ilyenkor már egyértelműen ébred, a fák virágoznak, az erdők zöldülnek, a virágos réteken ezerszám jelennek meg a beporzást segítő rovarok, haladunk a télből a nyárba.

Húsvéthétfőhöz fűződő népszokás a locsolkodás és ennek jutalmául a festett tojás ajándékozása. A locsolkodás alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. A tojás a belőle kikelő madárral Jézus újjászületését, a népi hiedelem szerint az életet, a piros szín Jézus kiontott vérét jelképezi.

A locsolkodó vers és a kölnivel locsolkodás később terjedt el, ahogy az ajándékot hozó húsvéti nyúl képzete is. A nyúl szintén a termékenység és az élet ciklikus megújulásának jelképe, de a gyermekeket megajándékozó nyúl meséje csak a XVI. századtól biztos.

A nyúl – egy baki tévesztés eredménye? „Egy új húsvéti népszokásra figyeltem fel Belső-Somogyban: a nyúlfészekre (nyuszifészekre), voltaképpen: nyúl-életképre. Húsvétvasárnap több faluban, templomok előtt, nádból font kis házakban tréfás nyúl-életképet állítanak. Az emberruhába öltöztetett nyúlfigurák kispadon ülnek vagy szénán hevernek, a kisnyulak bicikliznek vagy hintáznak, előttük esetleg kiskacsák tipegnek, mögöttük „tojásfa” áll. Az életképállítás eredetét nem ismerem, és a néprajzi szakirodalomban sem találtam rá utalást. A tojást (ajándékot) hozó húsvéti nyúl német eredetű képzet, s föltehetőleg nyelvi tévesztés miatt lett az ajándékba szánt császármadár (Haselhuhn) – nyúl (Hase). A császármadár tojása (ősi termékenységszimbólum) pedig maradt. Az is lehet, hogy a nyúlfészek nyugati hatás, sőt az is, hogy újabb kezdeményezés, a nagyon élő templomi, közösséget megmozgató templomi betlehemállítás valamiféle folytatása. A kérdés még nyitott, nyomozok, mindenestre 2015 húsvétvasárnap és -hétfőn a Kaposvár közeli Osztopánban, Jután és Andocson vidám, egyik helyen már csaknem pityókásnak tűnő nyuszikat láttam és fényképeztem kis házikókban, szalmán heverve, s a szokást elnevezem húvéti nyuszifészeknek, nyúl-életképnek.” ( Balázs Géza

A húsvéthétfőt régebben – a locsolkodás szokására utalva – vízbevető, vízbehányó hétfőnek is nevezték. A nap a fiatal lányok és legények mulatságainak egyik legfontosabb alkalma, igazi tavaszünnep volt, szabadban töltött szórakozással.

Az ünnepen országszerte húsvéti bálokat rendeztek.

Húsvéthétfőhöz kapcsolódó történelmi tény immár Ferenc pápa tavalyi halála, igaz, 2025-ben április 21-re esett húsvéthétfő. A nap egyébként március 23. és április 26. közé eshet.

Ami még érdekesség, hogy bár csaknem száz éve is munkaszüneti nap volt már húsvéthétfő, a Rákosi-korszakban munkanap volt, munkaszüneti nappá válásának törvényi erejére viszont – bár a Kádár-korszakban sem kellett már dolgozni húsvéthétfőn – 1998-ig várni kellett. 2017 óta pedig egy négynapos hosszú hétvégét zár le, akkor lett nagypéntek munkaszüneti nap.

