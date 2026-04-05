2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
VATICAN CITY, VATICAN - APRIL 05: A general view of St. Peters Square as Pope Leo XIV presides over the Easter Mass on April 05, 2026 in Vatican City, Vatican. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)
Nyitókép: Franco Origlia

XIV. Leó pápa imavirrasztást hirdetett meg a békéért, és elmondta az Urbi et Orbi áldást

Infostart / MTI

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a Szent Péter-bazilikában a békéért.

A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

„Hallattassuk meg a béke iránti, szívből szóló kiáltást!” –mondta a pápa.

XIV. Leó vasárnap délelőtt a Szent Péter téri szabadtéri oltárnál mutatott be misét, majd délben a bazilika központi lodzsájáról olvasta fel olasz nyelvű húsvéti beszédét.

Tavalyi megválasztása óta ez volt az első húsvéti üzenete, amelyben elődeitől eltérve nem sorolta fel a világ háborús övezeteit.

A béke erejéről szólt hangoztatva, hogy az az erő, amellyel Krisztus feltámadt, teljesen erőszakmentes.

Ahhoz a búzaszemhez hasonlította, amely a földben hagyva is növekszik, utat tör magának a rögök között, kicsírázik, majd aranyszínű kalásszá változik.

„Még inkább hasonlít az emberi szívre, amelyet ugyan bántás sért meg, mégis elveti magától a bosszú ösztönét, és tele irgalommal azért imádkozik, aki megsértette. Fivéreim és nővéreim, ez az igazi erő, amely az emberiséget a békéhez vezeti” – hangoztatta XIV. Leó pápa.

Békét sürgetett az emberek között, a családokban, a társadalmi csoportok és nemzetek között,

kijelentve, hogy az igazi béke az egyéni érdek helyett a közös jót tekinti célnak, személyes tervek másokra kényszerítése helyett közös tervek együttes megvalósítására törekszik.

„Akinek fegyver van a kezében, tegye le! Akinek hatalma van háborúkat kirobbantani, válassza a békét! Ne az erővel, hanem a párbeszéddel elért békét!” – hangoztatta.

Az egyházfő úgy vélte, az emberek hozzá kezdenek szokni az erőszakhoz és közönyössé válnak. „Közönyössé több ezer ember halálával szemben. Közönyössé a konfliktusok elhintette gyűlölet és megosztás következményeivel szemben. Közönyössé a (háborúk) gazdasági és társadalmi hatásaival szemben, pedig azokat mindannyian érzékeljük” – mondta.

Ferenc pápa kifejezését, a „közöny globalizációját” idézte, és emlékeztetett arra, hogy a tavaly elhunyt előző egyházfő utolsó beszédét éppen húsvétvasárnap mondta el a Szent Péter-bazilika lodzsájáról.

Leó pápa húsvéti üzenete után urbi et orbi áldást adott Róma városára és a világra.

A verőfényes Szent Péter teret teljesen megtöltötte a pápa szavait hallgató tömeg, amely egészen a térre vezető sugárút közepéig ért.

szent péter-bazilika

urbi et orbi

húsvétvasárnap

xiv. leó pápa

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 20:30
Amerikában őrizetbe vették az iráni kormány felső vezetésének rokonait
2026. április 5. 19:54
Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint
