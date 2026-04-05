2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
XIV. Leó pápa heti általános audienciájára érkezik a vatikáni Szent Péter téren 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

A békéről üzent XIV. Leó pápa nagyszombat estéjén

Infostart / MTI

Mi is képesek vagyunk a béke és az egység új világának életre keltésére – mondta homíliájában XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában a nagyszombat esti vigília szertartásán, amelyen tíz felnőttet keresztelt meg.

Az egyházfő azt a jelenetet idézte fel, amikor a nők elmentek Krisztus sírjához, és azt hitték, hogy súlyos szikla zárja el, és katonák őrzik a bejáratát.

Kijelentette: korunkban sincsen hiány kinyitásra váró sírokból, még akkor is, ha az azokat elzáró kövek nehezek, szigorú őrizet alatt vannak, annyira, hogy elmozdíthatatlanoknak tűnnek.

A sziklák egy része elnyomja az embert a szívében, mint például a bizalmatlanság, a félelem, az egoizmus, a harag, más esetben a háború, az igazságtalanság, a népek és nemzetek közötti elzárkózás szakítja szét az emberek közötti kapcsolatokat

– mondta XIV. Leó.

Ahogyan egykor a nők, akik Krisztus feltámadását szaladva vitték hírül, „mi is ma éjszaka, ebből a bazilikából elindulva akarjuk mindenkihez elvinni az örömhírt, hogy Krisztus feltámadt, és hogy vele feltámadva mi is életre kelthetjük a béke és az egység új világát” – jelentette ki a pápa. Hozzátette, hogy a feltámadásra emlékező nagyszombat éjszakája eloszlatja a gyűlöletet, megtöri a hatalmasok keménységét, előmozdítja az egyetértést és a békét.

„Ne hagyjuk magunkat megbénítani! Számos férfi és nő, az évszázadok során, Isten segítségével, elgörgette (a köveket), néha nagy fáradsággal, néha élete árán (...) nem utolérhetetlen személyiségek ők, hanem olyan emberek, mint mi” – hangoztatta.

A vigília szertartása a Szent Péter-bazilika előcsarnokában kezdődött.

Az egyházfő megáldotta a tüzet, és előkészítette a húsvéti gyertyát, vagyis belevésett egy keresztet, az alfa és az ómega betűt, az idei évszámot, és négy tömjénszöget is beleszúrt. A pápa meggyújtotta a gyertyát, és paptársaival bevonult a bazilikába, amelyet csak a hívők kezében tartott gyertyák világítottak meg.

Amikor XIV. Leó a főoltárhoz ért, felkapcsolták a bazilika fényeit, és megszólaltak a harangok is, amelyek szava visszaindult a világ templomaiba.

Az egyházfő a szertartás során megáldotta a vizet, és megkeresztelt tíz felnőttet. Öten a római egyházmegyéhez tartoznak, ketten Portugáliából, ketten Nagy-Britanniából érkeztek, egy ember pedig Koreából.

húsvét

nagyszombat

húsvétvasárnap

xiv. leó pápa

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 20:30
Amerikában őrizetbe vették az iráni kormány felső vezetésének rokonait
2026. április 5. 19:54
Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint
