2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
XIV. Leó pápa köszönti a hívőket a Vatikán VI. Pál pápa termében tartott audienciája előtt 2025. május 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Andrea Solero

XIV. Leó pápa: az igazság elmondását gyakran „fake news” homályosítja el

ELŐZMÉNYEK

A keresztény tanúságtétel igazságát elhomályosító álhírekről beszélt XIV. Leó pápa a Szent Péter téren húsvét hétfőn mondott beszédében. Az olasz püspöki kar csatlakozásra szólított fel a pápa által április 11-re meghirdetett imavirrasztáshoz.

XIV. Leó a Krisztus feltámadását hírül adó asszony példáját a megüresedett sírt a holttest elrablásával magyarázó katonákkal állította szembe.

Az elsők új és örök életet hirdettek, a másodikok a biztos és végleges halál verzióját képviselték – mondta a pápa.

„Ez az ellentét elgondolkodtat a keresztény tanúvallomás értékén és az emberi kommunikáció tisztességén. Gyakran ugyanis az igazság elmondását, mai kifejezéssel, fake news homályosítja el, vagyis hazugság, rejtett célzás, alaptalan vádaskodás” – jelentette ki XIV. Leó, aki úgy vélte,

az akadályok ellenére az igazság nem marad rejtett, ellenkezőleg, az ember elébe megy, és fényével áthatolja a legsötétebb árnyakat.

A katolikus egyházfő jelentős küldetésnek nevezte, hogy az evangélium üzenete azokat is elérje, akiket elnyom a „történelmet eltorzító, a lelkiismereteket megzavaró” gonoszság.

„A háború által kínzott népekre gondolok, a hitükért üldözött keresztényekre, az oktatástól megfosztott gyermekekre” – hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy

a húsvéti üzenet hirdetése hangot ad a reménynek, amelyet máskülönben az erőszakosok keze fojt el.

XIV. Leó megemlékezett Ferenc pápáról, aki tavaly húsvéthétfőn hunyt el.

A pápa húsvétvasárnap imavirrasztást hirdetett meg a békééért április 11-re a Szent Péter-bazilikában.

Az olasz püspöki kart (CEI) vezető Matteo Zuppi bíboros felszólította az egyház tagjait és a hívőket, hogy a világ minden részén csatlakozzanak a virrasztáshoz, a helyi közösségekben is imádkozzanak a békéért.

„Állítsuk meg a fájdalom, a szenvedés, a pusztítás örvényét, mondjunk nemet a háborúra, ne szokjunk hozzá a borzalmakhoz”

– hangoztatta az olasz püspöki kar elnöke.

Nem ez az első alkalom, hogy az egyház vezetője imát hirdet a békééért: Ferenc pápa megválasztása után nem sokkal izraeli-palesztin béketalálkozót vezetett a vatikáni kertekben, 2013 szeptemberében imavirrasztást tartott a Szent Péter téren Szíriáért, 2022 márciusában pedig, az ukrajnai háború kirobbanása első hónapján Szűz Mária oltalmába ajánlotta Oroszországot és Ukrajnát.

Tényleg jön a drágább kütyük kora, vagy múlófélben a memória-pánik?

Néhány hete még úgy tűnt: az AI-forradalom miatt tartósan drágábbak lesznek a számítógépek, telefonok és minden, amiben memória van. Március végére azonban váratlan fordulat látszik kibontakozni – egyes DDR5 memóriák ára látványosan esni kezdett. Akkor most elmaradt a „RAMageddon” vagy csak rövid időre lélegezhetünk fel?
Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Turbóra kapcsolt a forint a belengetett iráni béke hírére

A forint jelentős erősödésbe kezdett a 45 napos iráni fegyverszüneti lehetőség bejelentésére. Az iráni háború mellett a következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye, amely esemény hatással lehet a forint árfolyamára. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Rémálom lesz a közlekedés a magyar utakon: az amerikai alelnök miatt kerületek bénulnak le, még a metró is leáll

Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten.

Israel attacks major Iranian petrochemical site after Trump's infrastructure threats

Israel claims the site produces half of Iran's petrochemical output. The Israeli attack follows Donald Trump threatening more US attacks if the Strait of Hormuz is not open by Tuesday.

