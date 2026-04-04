2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Veszprém TV

Mi köze van nagyszombatnak Nagyszombathoz?

Infostart

Nagyszombat – mármint a nagyhét csöndesen induló, a feltámadás éjszakájával záruló napja – praktikus okokból sokat formálódott az évszázadok során, és igazából az estéje már a vasárnaphoz tartozik, hisz Krisztus feltámadásának eseményét nagyon bonyolult lenne sötétben máskor megünnepelni. Márpedig a sötét a szimbolika érvényesülése miatt kell. És adunk egy tippet, merre érdemes elindulni ezen a napon, és miért.

A nagyszombat tulajdonképpen „nincs is”, hisz mindaz, amit akkor a keresztény világ megünnepel, húsvétvasárnapi esemény, annak „előesti” ceremóniája.

De ha nincs is, minek állít emléket egy Pozsonytól bő 50 kilométerre lévő felvidéki (nyugat-szlovákiai) város neve? És mi történt nagyszombaton?

Lássuk az utóbbit előbb!

Először is: ha a hívő keresztény – katolikus – ember a hasára gondol, rögtön tudhatja,

ez a nap a 40 napos nagyböjt vége,

ezt zárja le a húsvéti vigíliaszertartás eredetileg éjszaka vagy késő este. A „harmadnapi” feltámadás is úgy jön ki, hogy Jézus pénteken kereszthalált hal (1. nap), szombaton a sziklasírban nyugszik (2. nap), harmadnapon hajnalban pedig már nincs ott, feltámad, amint ez a középkor legalaposabb „dokumentumgyűjteményéből”, a Bibliából is kiderül, és amint ez a kereszténység tanításának középpontjában is áll.

Részletekbe menően tehát: Krisztus feltámadása ünnepének előnapja a nagyszombat. Ekkor van a tűzszentelés, amelyet a húsvéti gyertya- és keresztvízszentelés, majd a vigília mise követ. Az éjszaka vagy este sötétjében gyúló tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, a fény születését ünneplik a keresztény egyházak. A szentmisén már a feltámadás fölötti öröm nyilvánul meg, a Gloria éneklésére (Dicsőség) ismét megszólalnak a harangok, felhangzik az Alleluja, kigyúlnak a lámpák is a templomokban, egész addig csak a pap háromszori „Lumen Christi” éneklésére oszló lángok fénye világít az összesereglett hívek mind több gyertyájáról; az eredeti fény a templomon kívül a megszentelt tűz parazsról gyújtott húsvéti gyertyáé. (Ennek a fényoszlásnak is állít emléket egy allegórián át az Exsultet gregorián ének.)

Nagyszombaton a katolikus egyház papsága a hívekkel együtt Krisztus sírjánál elmélkedik az Úr szenvedéséről és haláláról, érdemes is megtekinteni a templomokban egy-egy feldíszített Szentsírt.

Az oltár, amit nagycsütörtök napján minden felszerelésétől megfosztottak, még mindig üresen áll ezen a napon. Nem tartanak szentmisét sem.

A nagyszombat esti – húsvétvasárnap-előesti – szertartásról annak hosszúsága miatt gyakran húsvétvasárnap reggelre-délelőttre helyezik át a feltámadási körmenetet, ahol kereszttel, Krisztus-szoborral, füstöléssel a templomon kívül viszik körbe a környező utcákon a feltámadt Jézus örömhírét a szertartásra összegyűlt hívek. A nagyszombat előesti szertartáson (felnőtt)keresztelés is gyakran történik, ami tovább növeli a szertartás hosszát.

Hagyományosan az előesti szertartás után esik meg a családoknál a húsvéti vacsora – sonkával, tojással, kenyérrel, megannyi zöldséggel, a böjt ünnepélyes lezárásának momentumaként, de a zsidó pészah újraértelmezéseként is, amelyről nagycsütörtöki cikkünkben már írtunk.

Szokás volt ezen a napon az első harangszóra kiszaladni a kertbe és megrázni a gyümölcsfákat, hogy „a régi, rossz termés lehulljon, ne legyen férges az új”.

A tűzszentelés hamuját, parazsát egyébként megőrizték, gyógyításra használták; tettek belőle a jószág ivóvizébe, szétszórták az istállóban, a házban és a földeken is.

És Nagyszombat?

És ha már szóba hoztuk Nagyszombat (Trnava) települést: a kelták és a rómaiak előtti korokban is lakott város ma Szlovákia 6. legnépesebb települése, 1238-ban IV. Béla magyar király emelte szabad királyi városi rangra. Első névleges említése is körülbelül ekkori, a Zumbotel név a szombati napokon tartott nagy vásárokra utal, tehát nem a húsvét előnapjára. A XVI. századtól a XIX. század elejéig itt élt az esztergomi érsek, és itt pecsételődött meg Erdély függetlensége is 1622-ben Bethlen Gábor és II. Rdulf császár között. 1635-ben Pázmány Péter egyetemet alapított itt, ekkortól már igazi kulturális fellegvárnak számított, nyomda, könyvtár és füvészkert is működött itt. 1846-ban Pozsony és Nagyszombat között készült el az első magyar közüzemű vaspálya. A város az 1920-as trianoni békeszerződést követően jogilag is Csehszlovákiához került. 1978-tól érsekségi székhelyként a szlovák katolikus egyház székhelye. 1997-ben itt alapították a Szent Cirill és Metód Egyetemet. Népessége 2024-ben 2024 fő volt, enyhén csökken.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 22:00
Vágy, félelem, undor – Tényleg egymásnak esik a két nem a Szkénében
2026. április 5. 20:45
Léner Péter: az élet egy páternoszter le- és felfelé
