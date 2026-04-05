2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Húsvétvasárnap: a feltámadás és a tudomány, füst, áldás és énekes körmenet, a pápa Urbi et Orbi áldása

Infostart

A húsvét eseményköréből a nem hívő emberek által legnehezebben elhihető esemény napja a húsvétvasárnap, a keresztény hit középpontjában álló esemény, a feltámadás ünnepe. A nap folyamán a televízióban és az interneten is követhető majd XIV. Leó pápa Urbi et Orbi áldása déltájt, a városra, Rómára és a világra.

Talán nem eléggé ismert történettudományos tény, hogy a Biblia újszövetségi iratai a középkor legalaposabban szövegtanúzott leírásai, számos esemény, amelyet benne megírtak, történelmi ténynek minősülnek.

Jézus Krisztus élete és halála is ilyen, testi feltámadása pedig a kor emberei számára – mai szóhasználattal élve – több forrásból megerősített felismerés volt.

Húsvétvasárnap az a nap, amely a nagyheti szent három napot lezáró esemény időpontja, a keresztény világ hite szerinti megváltó Krisztus feltámadásának ünnepe.

Noha a művészetben Jézus haláláról – mivel az a legkevésbé sem hit kérdése, hanem az minden ember tapasztalásához, a halálhoz kapcsolt – minden bizonnyal több alkotás született, ettől még persze a halál a keresztények számára a feltámadással teljesül be a halál „harmadnapján”.

Az újszövetségi Szentírás-szakasz így ír a húsvétvasárnap hajnal jeruzsálemi történéseiről:

A közgondolkodásban felmerülhet, hogy Jézus holttestét a sírboltból valójában ellophatták, ezzel kapcsolatban Horváth Bálint a református.hu portálon így nyilatkozik:

„Az ilyen és ehhez hasonló magyarázatok szintén sokszor visszatértek a történelem során azoktól, akik nem hittek Jézusban. Itt az evangélium egyértelműen koholmányként állítja be ezt a vádat, de voltak, akik azzal gyanúsították az evangélistát, hogy bizonyára csak elhallgatta az igazságot, és valóban a tanítványok egy jól megszervezett akció keretében elvitték Jézus testét. Ezzel azonban egy őszintén gondolkodó embernek több problémája is lehet. Egyrészt, ha a tanítványok valóban csak fondorlatosan kieszelték volna mindazt, ami történt, és csak elhitetni akarták volna, hogy Jézus feltámadt a halálból, aligha haltak volna meg azért, hogy fenntartsák ezt a hazugságot. A keresztyénekre brutális kivégzések vártak, ha nem tagadták meg a hitüket. Ez nemcsak a későbbi keresztyénségre volt igaz, hanem már Jézus közvetlen tanítványaira (Istvánt megkövezték). Sok kutató erős érvnek tartja ezt a megfontolást, hogy csak olyan emberek tarthattak ki a Jézus feltámadásába vetett hit mellett ilyen állhatatosan, akik tényleg meg voltak arról győződve, hogy az megtörtént, nem pedig csupán elhitetni akarták azt az emberekkel. Másrészt az is megfontolásra méltó, hogy a tanítványoknak semmilyen érdeke nem fűződött ahhoz, hogy egy hatalmas hazugságra épített üzenetet terjesszenek. Ők azzal, hogy Krisztust hirdették, a saját népük többségével mentek szembe. Ez pedig kiközösítést jelentett mind a népükből, mind a lakóhelyükről.”

A feltámadást ünneplő, húsvétvasárnapi katolikus liturgia egyes elemeit a helyi hagyományoknak megfelelően adott esetben már a vigíliaszertartás alkalmával, nagyszombat este „ellövik”, ilyen hangsúlyos szertartáselem a feltámadási körmenet, amely éjjel, gyertyákkal talán látványosabb, de mivel a nagyszombati szertartás jóval hosszabb a legtöbb helyen, és az egyházközségekhez tartozó családok is nagyobb létszámban vasárnap tudnak részt venni húsvéti szertartáson egy délelőtti időpontban, a körmenetet nagyon sok helyen már vasárnap tartják, a körmeneten résztvevők pedig a feltámadáshoz kapcsolódó, több évszázados hagyományként ápolt népénekeket énekelnek, némelyeket ezek közül máig is feldolgoznak, ilyen Bárdos Lajos Surrexit című vegyeskari kórusműve is.

A szertartás egyébként majdnem a végéig szinte azonos egy „normál” vasárnapi szentmiséhez, azonban a szentáldozás után a celebráns atya a szűk asszisztenciával az üres szentsírhoz vonul, imádkozik, majd indulhat a feltámadási körmenet, ha az időjárás engedi, a templomot övező utcákban, hirdetve tehát a feltámadás örömhírét.

A körmeneten a celebráns kezében tartja az Oltáriszentséget – Krisztus ostyából átlényegített testét –, lehetőség szerint egy férfiak által hordott baldachin alatt vonulva, a füstért felelős ministránsok pedig füstöléssel jelzik az utat, és a csengő is végig szól.

A szertartást rend szerint a pápai és a magyar Himnusz zárja egy ünnepélyes áldást követően.

A nap folyamán a televízióban és az interneten is követhető majd XIV. Leó pápa Urbi et Orbi áldása déltájt, a városra, Rómára és a világra.

A húsvét eseményei közt ezután átveszik a szót a néphagyományok, e napon hozza a nyuszi a tojást, másnap pedig a legények locsolkodni indulnak, hogy a lányok sose hervadjanak el.

Kezdőlap    Kultúra    Húsvétvasárnap: a feltámadás és a tudomány, füst, áldás és énekes körmenet, a pápa Urbi et Orbi áldása

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 22:00
Vágy, félelem, undor – Tényleg egymásnak esik a két nem a Szkénében
2026. április 5. 20:45
Léner Péter: az élet egy páternoszter le- és felfelé
