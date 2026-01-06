ARÉNA - PODCASTOK
Egy pohár bor a Balatonfüredi Borhetek rendezvényen a megnyitó napján, 2023. augusztus 4-én. Az augusztus 4-27. közötti Balatonfüredi Borheteken a Balatonfüred-Csopaki Borvidék huszonnégy borásza harminc fajtából csaknem háromszáz féle bort kínál a Tagore sétányon.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Taroltak a balatoni borászatok a Magyar Bor Nagydíjon

Infostart / MTI

Idén is balatoni termelők nyerték a Magyar Bor Nagydíjat. A Magyar Borszakírók Köre fehérbor kategóriában a badacsonyi Földi Bálint 2024-es Kéknyelűjét, a vörösborok mezőnyében pedig a balatonfüredi Zelna Borászat 2021-es Peregrina házasítását díjazták.

A 2025-ös Magyar Bor Nagydíjat a Badacsonyi és a Balatonfüred-Csopaki Borvidékről érkezett borok nyerték. Kosárka Józsefnek, a Magyar Borszakírók Körének alapítója és elnöke emlékére alapított díjat az a borászat kapja, amelynek boraira a borszakíróktól a legtöbb nevezés érkezett. Az idei nyertes a szekszárdi Vesztergombi Pince lett.

A legjobb borok Super 12-es listájára a december 4-én elhunyt villányi borász, Kiss Gábor 2022-es Enigma bora is felkerült, de ezt a tételt a Magyar Borszakírók Köre kegyeleti okokból nem hívta be az érzékszervi bírálatra. Helyette egy másik tételt teszteltek, így az idei lista nem 12, hanem 13 vörösbort tartalmaz.

A Magyar Bor Nagydíj versenye több fordulóban zajlik. Az alaplista kialakításában a Borszakírók Körének valamennyi tagja részt vesz. Az első fordulóban az a feladatuk, hogy jelöljék meg azt a 3 vörös-, illetve 3 fehérbort, amelyik 5 évesnél nem idősebb, cukortartalma nem magasabb, mint 12 g/l, a legmagasabb minőséget képviseli, és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes.

Az így összegyűjtött borok listája aztán a tagok szavazatai alapján, több körben folyamatosan szűkül, míg már csak 12 fehérbor és 12 vörösbor marad. Ezek a borok alkotják a Super 12 mezőnyét. Hogy közülük melyik fehér és vörös tétel kapja a Magyar Bor Nagydíjat, azt vakkóstolással döntik el a szervezet tagjai.

A borszakírók idén a legtöbb bort, összesen tízet a Balaton borrégióból (hat borvidék a Balaton körül) választották be a toplistás borok közé. A Pannon borrégió (Villány, Szekszárd, Tolna és Pécs) hat, a Felső-Magyarország borrégió (Eger, Mátra és Bükk) öt, Tokaj és a Felső Pannon borrégió (Sopron, Mór, Etyek, Neszmély és Pannonhalma) egy borral szerepel a listán.

A díjakat Szabó Edit, az MBK elnöke adja át a Nagy Fehérvári Bormustrán január 10-én a székesfehérvári Mercure Hotel Magyar Királyban. A Bormustrán a két nagydíjas bor készítője, Földi Bálint és Barabás Barna (Zelna Borászat) közös mesterkurzust is tart.

A Super 12-es listák a Magyar Borszakírok Köre honlapján olvashatók.

