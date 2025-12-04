Elhunyt Kiss Gábor villányi borász

Meghalt Kiss Gábor borász; a gyászhírt a Matias borászat jelentette be, melynek országos hírű szakmai vezetője volt, és saját borászatot is vezetett Villányban – írja a 24.hu.

Kiss Gábor Szilágysomlyón született 1980-ban, családjával 1989-ben költöztek Villányba. A borászat azt írja, a szakember egészen a kezdetektől, 2007-től velük volt, nekik köszönhető, hogy mérete ellenére a Matias borászat a kis családi pincészetek gondosságához, mívességéhez hasonlítható.

„Példaértékű szakértelme és őszinte szenvedélye formálta nemcsak 18 évjáratunk tételeit, de a prémium pécsi borról való elképzelésünket is. Kiváló kolléga, mentor és barát volt, elvesztése tátongó űrt hagy szívünkben és borászatunkban” – írja megemlékezésében a pincészet.

Kiss Gábor emellett önállóan is, 10 hektáron gazdálkodott, a többi között a Hajdús-, a Boczor- és a Gesztenyés-dűlők terméséből készített bort.

A Tények.hu szerint a 45 éves borász tüdőembólia következtében hunyt el, váratlanul.