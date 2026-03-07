A legjobb emberét keresi a Református Egyház – lehet szavazni

A református egyház zsinata körülbelül 20 évvel ezelőtt alapította Kiss Ferenc- és a Juhász Zsófia-díjat azért, hogy egyrészt a gyülekezetekben, a helyi közösségekben, másrészt pedig a református intézményekben dolgozó munkatársak, önkéntesek, szolgálattevők több évtizedes, hűséges munkáját megbecsülje és elismerje.

Mint Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója az InfoRádió megkeresésére elmondta, a Kiss Ferenc-díj alapvetően a gyülekezeti diakónusok és a gyülekezetben szolgálatot végzők számára jött létre 20 évvel ezelőtt.

„Olyan, nagyon komoly segítőmunkát végző munkatársakról van szó, akik helyben, a helyi egyházközségben, az adott településen idős embereket segítenek, fogyatékos emberekkel foglalkoznak, hajléktalanok között munkálkodnak, vagy hogy most utaljunk éppen aktuálisan a háború kitörésének a 4. évfordulójára, Szabolcsban, Beregben, a Nyírségben nagyon-nagyon sok olyan helyi közösség volt, akik óriási részt vállaltak abból a munkából, amit a menekültek segítése jelentett. Szinte egy emberként mozdultak az egyház és a gyülekezetek. Nagyon sok olyan munkatárs volt és önkéntes volt ezekben a hetekben, hónapokban, akik nagyon sokat segítettek. Ilyen személyeknek a jelölését várjuk” – festette fel.

A Juhász Zsófia-díj szintén diakóniai szolgálatért járhat, de ott intézményekről van szó; a református egyházban a mintegy 200 intézményben 7300 munkatárs dolgozik azon, hogy a több ezer idős, illetve fogyatékkal élő, drogrehabilitációban részt vevő vagy akár hajléktalan személy élete jobb legyen. Ezek az emberek intézményeikben Czibere Károly elmondása szerint megint csak több évtizede dolgoznak nagyon komoly elkötelezettséggel, odaadással, és fontos, hogy lássuk őket, láttassuk őket.

„Szeretnénk a mai generáció, a fiatalok, a szociális munkások, a szociális szakemberek, az ápolók, a gondozók számára mintának felmutatni az ő életüket és szolgálatukat” – hangsúlyozta.

Március 15-ig lehet jelölni a díjakra, bárki jelölhet, akár a gyülekezetek, akár az intézmények, munkatársak is, bárki, aki az adott jelöltek életével és szolgálatával kapcsolatba került, például egy megsegített ember is.

A díjakat a novemberi zsinaton adják majd át.