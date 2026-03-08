ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Kipróbálná Petőfi kávéját, billiárdasztalát? Indulás!

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Az eddigi legátfogóbb kávétörténeti tárlat nyílt meg a Kazinczy utcai Elektrotechnikai Gyűjtemény épületében. A kiállítás gasztronómiai, kultúrtörténeti és technikatörténeti szempontból mutatja be a kávézás történetét. Az út végén a látogató a jelenkori szokások, a technikai, műszaki innovációk mellett a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum saját kávéját is megismerheti.

A kávé a XVII. század végén jelent meg Európában; a nagy európai városokban sorra nyíltak a kávéházak, az 1700-as évek végén tíznél is több kávéház volt Pesten, a XIX. és XX. század fordulóján pedig mintegy 500 kávéház működött a kávévárosként is emlegetett Budapesten. Ezt az időszakot is bemutatja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítása.

„Minden szekciónak van egy olyan saját kulcsfigurája, aki az adott korszak kávézásáról beszél. A kezdetekről Mikes Kelemen, aki ugye Rákóczival volt Rodostóban száműzetésben, és ott ismerkedett meg ezzel az akkor Magyarországon még ismeretlen itallal. Utána

a reformkorban Petőfi kalauzol bennünket, a kávéházak aranykorában, tehát a kiegyezés utáni korszakban Kosztolányi Dezső, végül a presszókban Cseh Tamás,

de rajtuk kívül azért vannak más alakok is, akik be tudják nekünk mutatni az adott korszakok kávézási szokásait, no meg értelemszerűen azokat a gépeket, amelyek segítségével elkészítették az adott korban a kávét” – mondta az InfoRádió megkeresésére Schneller Domonkos, a múzeum főigazgatója.

A kiállítás látogatói élményelemként kipróbálhatják a Pilvax kávéház biliárdasztalát, fotózkodhatnak egy látványos art deco kávéházban és belekóstolhatnak a Kádár-kori eszpresszó cigarettafüstös, megfigyelésektől sem mentes miliőjébe is.

A hely kitekint az olaszok irányába is, hiszen egyrészt hozzájuk kötődnek fontos mérföldkövek.

„Luigi Bezzera után az Achille Gaggia nevű olasz úriember találta fel azt a rugós karos kávégépet, ahol már nem kellett száz fokos vizet előállítani ahhoz, hogy át lehessen préselni a vizet a kávépogácsán, és tulajdonképpen akkor jött létre ez a crema, ami az a kis habos réteg, amit ma az eszpresszó kávé tetején ismerünk. Utána ezeket a találmányokat felhasználva kezdték el hazánkban is a kávégépeket gyártani a szocialista nagyvállalatok, sok kávégépet exportáltak is a keleti blokkon belül. Szépen megmaradt példányai reprezentálják ezt a hazai kávégépgyártást, erről is van egy teremben szó” – hívta fel a figyelmet a főigazgató.

Az időutazás végén a kiállítás látogatói napjaink újhullámos kávézóinak világába érkeznek meg, ahol a múzeum saját kávéját is megkóstolhatják.

A Fő a kávé című időszaki kiállítás október végéig látogatható a Kazinczy utcai elektrotechnikai gyűjtemény megújult kiállítótermében, ahol hétvégenként különleges workshopokkal is készülnek.

Március 15-én például Petőfi kávéját készítik el.

Lebanon says nearly 400 killed in Israeli strikes as US urges Iranians to 'stay at home'

Lebanon says nearly 400 killed in Israeli strikes as US urges Iranians to 'stay at home'

Iranians describe scenes in Tehran after oil depots were struck, with one woman telling the BBC "you can smell the burning".

