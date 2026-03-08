Kipróbálná Petőfi kávéját, billiárdasztalát? Indulás!

A kávé a XVII. század végén jelent meg Európában; a nagy európai városokban sorra nyíltak a kávéházak, az 1700-as évek végén tíznél is több kávéház volt Pesten, a XIX. és XX. század fordulóján pedig mintegy 500 kávéház működött a kávévárosként is emlegetett Budapesten. Ezt az időszakot is bemutatja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállítása.

„Minden szekciónak van egy olyan saját kulcsfigurája, aki az adott korszak kávézásáról beszél. A kezdetekről Mikes Kelemen, aki ugye Rákóczival volt Rodostóban száműzetésben, és ott ismerkedett meg ezzel az akkor Magyarországon még ismeretlen itallal. Utána

a reformkorban Petőfi kalauzol bennünket, a kávéházak aranykorában, tehát a kiegyezés utáni korszakban Kosztolányi Dezső, végül a presszókban Cseh Tamás,

de rajtuk kívül azért vannak más alakok is, akik be tudják nekünk mutatni az adott korszakok kávézási szokásait, no meg értelemszerűen azokat a gépeket, amelyek segítségével elkészítették az adott korban a kávét” – mondta az InfoRádió megkeresésére Schneller Domonkos, a múzeum főigazgatója.

A kiállítás látogatói élményelemként kipróbálhatják a Pilvax kávéház biliárdasztalát, fotózkodhatnak egy látványos art deco kávéházban és belekóstolhatnak a Kádár-kori eszpresszó cigarettafüstös, megfigyelésektől sem mentes miliőjébe is.

A hely kitekint az olaszok irányába is, hiszen egyrészt hozzájuk kötődnek fontos mérföldkövek.

„Luigi Bezzera után az Achille Gaggia nevű olasz úriember találta fel azt a rugós karos kávégépet, ahol már nem kellett száz fokos vizet előállítani ahhoz, hogy át lehessen préselni a vizet a kávépogácsán, és tulajdonképpen akkor jött létre ez a crema, ami az a kis habos réteg, amit ma az eszpresszó kávé tetején ismerünk. Utána ezeket a találmányokat felhasználva kezdték el hazánkban is a kávégépeket gyártani a szocialista nagyvállalatok, sok kávégépet exportáltak is a keleti blokkon belül. Szépen megmaradt példányai reprezentálják ezt a hazai kávégépgyártást, erről is van egy teremben szó” – hívta fel a figyelmet a főigazgató.

Az időutazás végén a kiállítás látogatói napjaink újhullámos kávézóinak világába érkeznek meg, ahol a múzeum saját kávéját is megkóstolhatják.

A Fő a kávé című időszaki kiállítás október végéig látogatható a Kazinczy utcai elektrotechnikai gyűjtemény megújult kiállítótermében, ahol hétvégenként különleges workshopokkal is készülnek.

Március 15-én például Petőfi kávéját készítik el.