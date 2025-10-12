ARÉNA - PODCASTOK
ernyey béla, bécs
Nyitókép: Ernyey Béla Facebook-oldala

Ernyey Béla komoly osztrák elismerést kapott

Infostart

Az osztrák államelnök, Alexander Van der Bellen professzori címet adományozott Ernyey Béla színművésznek. A kitüntetést a bécsi kulturális minisztérium felterjesztése alapján ítélték oda, és az osztrák színházi élet egyik legmagasabb állami elismerésének számít.

Ernyey Béla október elején vette át Bécsben a dokumentumot, amely igazolja, hogy megkapta a professzori címet. A döntést az osztrák kulturális minisztérium kezdeményezte, a kinevezést Alexander Van der Bellen államelnök írta alá – számolt be róla az ORF Volksgruppen magyar nyelvű oldala.

A művész közösségi oldalán azt írta: „Ez a legfontosabb állami elismerés, amit életműdíjként egy osztrák színész megkaphat. Végtelenül hálás vagyok, és köszönöm azt a rengeteg sikert és megbecsülést, amelyet több mint ötven éve élek meg a német nyelvterületen.”

A professzori cím az osztrák színházi szakmában a legmagasabb rangú állami kitüntetésnek számít, amelyet kiemelkedő művészi életművek elismeréseként adományoznak.

ausztria

színművészet

ernyey béla

