Ernyey Béla komoly osztrák elismerést kapott

Ernyey Béla október elején vette át Bécsben a dokumentumot, amely igazolja, hogy megkapta a professzori címet. A döntést az osztrák kulturális minisztérium kezdeményezte, a kinevezést Alexander Van der Bellen államelnök írta alá – számolt be róla az ORF Volksgruppen magyar nyelvű oldala.

A művész közösségi oldalán azt írta: „Ez a legfontosabb állami elismerés, amit életműdíjként egy osztrák színész megkaphat. Végtelenül hálás vagyok, és köszönöm azt a rengeteg sikert és megbecsülést, amelyet több mint ötven éve élek meg a német nyelvterületen.”

A professzori cím az osztrák színházi szakmában a legmagasabb rangú állami kitüntetésnek számít, amelyet kiemelkedő művészi életművek elismeréseként adományoznak.