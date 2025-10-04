ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: mnb

Kutyákat rajzol új 3000 forintosaira a jegybank

Infostart / MTI

Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, használatuk a mindennapi fizetési forgalomban kerülendő.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) "Kuvasz" megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az állatok világnapján, 2025. október 4-én - tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bank szombaton közleményben az MTI-t.

A 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét Tóth Zoltán ötvös iparművész tervezte.

Az őshonos kutyafajta jellegzetességeit megörökítő emlékérme a 2019-ben indult magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozat hatodik tagjaként jelenik meg. A sorozat eddig megjelent elemei: a magyar vizsla, a komondor, a magyar agár, a mudi és az erdélyi kopó.

A közlemény emlékeztet: 2004-ben az őshonos nyolc hazai kutyafajtát, köztük a kuvaszt, nemzeti kinccsé nyilvánította a Magyar Országgyűlés, 2017-ben pedig a Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerültek.

Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, használatuk a mindennapi fizetési forgalomban kerülendő - jegyezte meg közleményében a jegybank.

Kezdőlap    Kultúra    Kutyákat rajzol új 3000 forintosaira a jegybank

mnb

kutya

pénz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kínában épül a világ legnagyobb hadihajója – iszonyatos szörny készül

Kínában épül a világ legnagyobb hadihajója – iszonyatos szörny készül

Megkezdődött az egyelőre csak 004-es típusúnak nevezett szuperhordozó építése a kínai Dalian hajógyárban. Az új hadihajó az amerikai flotta Ford osztályának riválisa lesz, és megváltoztathatja az erőviszonyokat a Csendes-óceán térségében.
 

Kisbusz méretű léghajót tesztel a NATO – mindent látni fog

Már lóháton támadnak az orosz rohamosztagosok, és jönnek a szamarak is

Szétlőtték az oroszok az ukrán áramellátás egy részét

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az USA sokat veszít az Indiával szembeni kereskedelmi háborújával

Az USA sokat veszít az Indiával szembeni kereskedelmi háborújával

Az 50 százalékos vámok, amelyeket Donald Trump amerikai elnök augusztusban vetett ki az indiai áruk behozatalára, rövid távon problémát jelenthetnek Indiának, de valószínűleg hosszabb távon kárt okoznak az Egyesült Államoknak is. Egy kulcsfontosságú stratégiai partner aláásásával, az infláció felpörgetésével és a dedollarizáció felgyorsításával Trump azt kockáztatja, hogy gyengíti Amerika gazdasági befolyását és az az USA indiai-csendes-óceáni térségre vonatkozó stratégiáját, amelyet eddig mind a republikánus, mind a demokrata elnökök a Kínával szembeni fellépése egyfajta biztonsági fedezeteként követtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Hallottál már az inkvizíció brutális boszorkánypereiről? Lássuk, mit tudsz a véres középkori eljárásról!

Kvíz: Hallottál már az inkvizíció brutális boszorkánypereiről? Lássuk, mit tudsz a véres középkori eljárásról!

Te vajon meg tudnád mondani, mi volt az inkvizíció célja és mit jelent az, hogy eretnek? Mikor és hol folytatták a valaha volt legbrutálisabb pereket és boszorkányüldözéseket?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'will not tolerate delay' from Hamas on peace deal with Israel

Trump says he 'will not tolerate delay' from Hamas on peace deal with Israel

The US president's comments come after three Israeli air strikes hit Gaza in the early hours and Hamas calls for further negotiations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 19:31
Káel Csaba ománi–magyar opera világpremierjét rendezi Maszkatban
2025. október 3. 15:34
Elhunyt Dobai Péter
×
×
×
×