A világon egyedülálló Freddie Mercury-kiállítás jön Budapestre

A Queen egykori legendás énekesének, Freddie Mercurynak szenteli jövő tavasszal megnyíló új, időszaki kiállítását a Magyar Zene Háza. A városligeti intézmény és a World of Freddie nevű nemzetközi szervezet saját tervezésű tárlata elsőként mutatja be a világ egyik legnépszerűbb rockikonjának személyes történetét úgy, ahogyan eddig még soha nem láthattuk. A kiállítás apropóját az jelenti, hogy a világsztár jövőre lenne 80 éves, valamint 2026-ban lesz a magyar közönség számára is emlékezetes, 1986-os budapesti Queen-koncert 40. évfordulója. A Freddie című kiállítás több mint ezer eredeti, személyes relikvián, barátok és munkatársak exkluzív visszaemlékezésein keresztül vezeti majd be a látogatókat a kulisszák mögötti világba.

A beharangozó budapesti sajtótájékoztatón jelen volt Tomas Hykel, a World of Freddie-projekt alapítója, valamint Peter Freestone, aki több mint tíz éven keresztül volt Freddie Mercury személyi asszisztense. Horn Márton, a kiállítás társkurátora az InfoRádióban elmondta: Tomas Hykel nagy hírnévre tett szert az elmúlt évtizedekben, a világon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik a Queen egykori frontemberének relikviáiból. Sok száz fellépőruha, rengeteg dalszöveg, kotta és személyes tárgy került a birtokába. Ugyanakkor a jövő tavaszi kiállítás nemcsak az ő gyűjteményét mutatja be, más gyűjtők tárgyai is helyet kapnak a tárlatban.

A Magyar Zene Háza intézményigazgatója külön kiemelte Peter Freestone-t, ugyanis neki szinte valamennyi tárgyhoz, relikviához kapcsolódóan van valamilyen története, személyes élménye, és a kiállítás szervezői ezekre is építettek, hogy az emberek minél többet megtudhassanak Freddie Mercury életéről, hátteréről. Horn Márton úgy fogalmazott, a korábbi személyi asszisztens „mindent tud” a rocklegendáról, hiszen „kis túlzással napi 24 órát töltött vele”, ezért tulajdonképpen ő lesz a kiállítás narrátora.

A kiállítás tárgyai különböző helyekről érkeznek, és ezeket az ereklyéket így együtt még sehol sem láthatták a rajongók,

így a Magyar Zene Háza a világon egyedülálló kezdeményezést karolt fel, és egy olyan kiállítást fog megvalósítani, amire még nem volt példa. Horn Márton megjegyezte: nagyon kemény, áldozatos munkára volt és lesz szükség, hogy ezek a relikviák eljuthassanak Magyarországra. És hogy mégis pontosan milyen tárgyakról, ereklyékről van szó? Talán az egyik legelőkelőbb és legértékesebb darab az a fekete zakó, amit Freddie Mercury a Bohemian Rhapsody című szám klipjének operarészében viselt. Ez a kollekció egyik legrégebbi darabja, hiszen több mint ötvenéves. A kiállításon meg lehet majd tekinteni azt a kezeslábast is, amiben a világsztár látható a Queen I Want to Break Free című számának klipjében, mint ahogy az 1986-os budapesti koncerten viselt pólóját és cipőjét is.

Freddie Mercury egykori fellépőruháját mutatják be az énekes születésének 80. és a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához kapcsolódó kiállítást beharangozó sajtótájékoztatón a Magyar Zene Házában 2025. szeptember 10-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kurátor hangsúlyozta: a tárlat nemcsak Freddie Mercury ismert oldalát mutatja be, hanem rengeteg személyes, sokáig titokban tartott vagy a nyilvánosság számára nem ismert tárgy, sztori is előkerül, ami főleg Peter Freestone-nak köszönhető. Az ötletgazdák azt ígérik, hogy a látogatók számára a kiállítás során feltárul a kulisszák mögötti világ. Sok minden más mellett fény derül arra, hogyan készültek az elsöprő élményt nyújtó koncertek a kreatív tervezéstől a próbákig, és mi zajlott a fellépések előtt és alatt a backstage-ben. A társasági élet és a barátok meghatározó szerepet játszottak Freddie Mercury életében, és közülük sokan a kiállításon is megszólalnak. Az érdeklődők bepillanthatnak az énekes leggyakrabban látogatott klubjaiba, és részesei lehetnek a messze földön híres bulijainak, jól ismert történeteinek.

Horn Márton úgy véli, a kiállítás révén a rajongók megtudhatják, melyek voltak Freddie Mercury szenvedélyei, melyek közül az intézményigazgató kiemelte Japán és az opera iránti rajongását, valamint a vásárlás és ajándékozás iránti szenvedélyét. Hozzátette: a Queen frontembere rendkívül kreatív alkotó volt,

nemcsak énekesként kápráztatta el az egész világot, hanem például kiválóan rajzolt, és a kiállítás bemutat majd néhány alkotást is tőle.

Kevesen tudják, de Freddie Mercury szenvedélyesen scrabble-özött, a látogatók megtekinthetik majd, mivel játszott.

Mint ismert, életének utolsó évei már nem az örömről és a boldogságról szóltak a betegsége miatt, akkor már nem turnézott, hanem otthonában alkotott. A London elegáns negyedében, Kensingtonban található Garden Lodge-ban, illetve Montreux-ben élt. A munkát ekkor sem hagyta abba, csak visszavonultan élt, és így készített albumokat zenésztársaival.

Emléke, öröksége mindig velünk lesz

Horn Márton elmondta: Freddie Mercury már 34 éve nincs közöttünk, de hatása, kultusza nem merült feledésbe. Azt gondolja, ő egy olyan legenda, aki kortól, generációktól függetlenül ott lesz a köztudatban. A kiállítás végén, az utolsó térben pedig azt mutatják majd be, hogyan őrzi a világ az emlékét.

A kiállítás megnyitójának pontos dátuma még nem ismert, a kurátor csak annyit árult el, hogy 2026 kora tavaszán várható. Ugyanakkor elindították már a jegyértékesítést, amit Freddie Mercury születésnapjára, szeptember 5-ére időzítettek. Horn Márton végül közölte: remélik, hogy sikeres lesz a budapesti kiállítás, és már azt is tervezik, hogy külföldre is elviszik majd a későbbiekben.

(A nyitóképen: Horn Márton intézményigazgató, a Freddie Mercury születésének 80. és a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához kapcsolódó kiállítás társkurátora, valamint Peter Freestone, az énekes egykori személyi asszisztense a tárlatot beharangozó sajtótájékoztatón a Magyar Zene Házában 2025. szeptember 10-én.)