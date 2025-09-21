ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Horn Márton intézményigazgató, a Freddie Mercury születésének 80. és a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához kapcsolódó kiállítás társkurátora (b) és Peter Freestone, az énekes egykori személyi asszisztense a tárlatot beharangozó sajtótájékoztatón a Magyar Zene Házában 2025. szeptember 10-én. A Freddie című tárlat jövő tavasszal nyílik.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

A világon egyedülálló Freddie Mercury-kiállítás jön Budapestre

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A Queen egykori frontembere jövőre lenne 80 éves és 2026-ban lesz a brit rockegyüttes emlékezetes budapesti koncertjének a 40. évfordulója, ezért a Magyar Zene Háza jövő tavasszal különleges tárlatot nyit meg. Horn Márton intézményigazgató az InfoRádióban elmondta: nemcsak az énekes ismert oldalát mutatják be, hanem rengeteg személyes, sokáig titokban tartott vagy a nyilvánosság számára nem ismert tárgy, sztori is előkerül.

A Queen egykori legendás énekesének, Freddie Mercurynak szenteli jövő tavasszal megnyíló új, időszaki kiállítását a Magyar Zene Háza. A városligeti intézmény és a World of Freddie nevű nemzetközi szervezet saját tervezésű tárlata elsőként mutatja be a világ egyik legnépszerűbb rockikonjának személyes történetét úgy, ahogyan eddig még soha nem láthattuk. A kiállítás apropóját az jelenti, hogy a világsztár jövőre lenne 80 éves, valamint 2026-ban lesz a magyar közönség számára is emlékezetes, 1986-os budapesti Queen-koncert 40. évfordulója. A Freddie című kiállítás több mint ezer eredeti, személyes relikvián, barátok és munkatársak exkluzív visszaemlékezésein keresztül vezeti majd be a látogatókat a kulisszák mögötti világba.

A beharangozó budapesti sajtótájékoztatón jelen volt Tomas Hykel, a World of Freddie-projekt alapítója, valamint Peter Freestone, aki több mint tíz éven keresztül volt Freddie Mercury személyi asszisztense. Horn Márton, a kiállítás társkurátora az InfoRádióban elmondta: Tomas Hykel nagy hírnévre tett szert az elmúlt évtizedekben, a világon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik a Queen egykori frontemberének relikviáiból. Sok száz fellépőruha, rengeteg dalszöveg, kotta és személyes tárgy került a birtokába. Ugyanakkor a jövő tavaszi kiállítás nemcsak az ő gyűjteményét mutatja be, más gyűjtők tárgyai is helyet kapnak a tárlatban.

A Magyar Zene Háza intézményigazgatója külön kiemelte Peter Freestone-t, ugyanis neki szinte valamennyi tárgyhoz, relikviához kapcsolódóan van valamilyen története, személyes élménye, és a kiállítás szervezői ezekre is építettek, hogy az emberek minél többet megtudhassanak Freddie Mercury életéről, hátteréről. Horn Márton úgy fogalmazott, a korábbi személyi asszisztens „mindent tud” a rocklegendáról, hiszen „kis túlzással napi 24 órát töltött vele”, ezért tulajdonképpen ő lesz a kiállítás narrátora.

A kiállítás tárgyai különböző helyekről érkeznek, és ezeket az ereklyéket így együtt még sehol sem láthatták a rajongók,

így a Magyar Zene Háza a világon egyedülálló kezdeményezést karolt fel, és egy olyan kiállítást fog megvalósítani, amire még nem volt példa. Horn Márton megjegyezte: nagyon kemény, áldozatos munkára volt és lesz szükség, hogy ezek a relikviák eljuthassanak Magyarországra. És hogy mégis pontosan milyen tárgyakról, ereklyékről van szó? Talán az egyik legelőkelőbb és legértékesebb darab az a fekete zakó, amit Freddie Mercury a Bohemian Rhapsody című szám klipjének operarészében viselt. Ez a kollekció egyik legrégebbi darabja, hiszen több mint ötvenéves. A kiállításon meg lehet majd tekinteni azt a kezeslábast is, amiben a világsztár látható a Queen I Want to Break Free című számának klipjében, mint ahogy az 1986-os budapesti koncerten viselt pólóját és cipőjét is.

Freddie Mercury egykori fellépőruháját mutatják be az énekes születésének 80. és a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához kapcsolódó kiállítást beharangozó sajtótájékoztatón a Magyar Zene Házában 2025. szeptember 10-én. A Freddie című tárlat jövő tavasszal nyílik. MTI/Bruzák Noémi
Freddie Mercury egykori fellépőruháját mutatják be az énekes születésének 80. és a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához kapcsolódó kiállítást beharangozó sajtótájékoztatón a Magyar Zene Házában 2025. szeptember 10-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A kurátor hangsúlyozta: a tárlat nemcsak Freddie Mercury ismert oldalát mutatja be, hanem rengeteg személyes, sokáig titokban tartott vagy a nyilvánosság számára nem ismert tárgy, sztori is előkerül, ami főleg Peter Freestone-nak köszönhető. Az ötletgazdák azt ígérik, hogy a látogatók számára a kiállítás során feltárul a kulisszák mögötti világ. Sok minden más mellett fény derül arra, hogyan készültek az elsöprő élményt nyújtó koncertek a kreatív tervezéstől a próbákig, és mi zajlott a fellépések előtt és alatt a backstage-ben. A társasági élet és a barátok meghatározó szerepet játszottak Freddie Mercury életében, és közülük sokan a kiállításon is megszólalnak. Az érdeklődők bepillanthatnak az énekes leggyakrabban látogatott klubjaiba, és részesei lehetnek a messze földön híres bulijainak, jól ismert történeteinek.

Horn Márton úgy véli, a kiállítás révén a rajongók megtudhatják, melyek voltak Freddie Mercury szenvedélyei, melyek közül az intézményigazgató kiemelte Japán és az opera iránti rajongását, valamint a vásárlás és ajándékozás iránti szenvedélyét. Hozzátette: a Queen frontembere rendkívül kreatív alkotó volt,

nemcsak énekesként kápráztatta el az egész világot, hanem például kiválóan rajzolt, és a kiállítás bemutat majd néhány alkotást is tőle.

Kevesen tudják, de Freddie Mercury szenvedélyesen scrabble-özött, a látogatók megtekinthetik majd, mivel játszott.

Mint ismert, életének utolsó évei már nem az örömről és a boldogságról szóltak a betegsége miatt, akkor már nem turnézott, hanem otthonában alkotott. A London elegáns negyedében, Kensingtonban található Garden Lodge-ban, illetve Montreux-ben élt. A munkát ekkor sem hagyta abba, csak visszavonultan élt, és így készített albumokat zenésztársaival.

Emléke, öröksége mindig velünk lesz

Horn Márton elmondta: Freddie Mercury már 34 éve nincs közöttünk, de hatása, kultusza nem merült feledésbe. Azt gondolja, ő egy olyan legenda, aki kortól, generációktól függetlenül ott lesz a köztudatban. A kiállítás végén, az utolsó térben pedig azt mutatják majd be, hogyan őrzi a világ az emlékét.

A kiállítás megnyitójának pontos dátuma még nem ismert, a kurátor csak annyit árult el, hogy 2026 kora tavaszán várható. Ugyanakkor elindították már a jegyértékesítést, amit Freddie Mercury születésnapjára, szeptember 5-ére időzítettek. Horn Márton végül közölte: remélik, hogy sikeres lesz a budapesti kiállítás, és már azt is tervezik, hogy külföldre is elviszik majd a későbbiekben.

(A nyitóképen: Horn Márton intézményigazgató, a Freddie Mercury születésének 80. és a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához kapcsolódó kiállítás társkurátora, valamint Peter Freestone, az énekes egykori személyi asszisztense a tárlatot beharangozó sajtótájékoztatón a Magyar Zene Házában 2025. szeptember 10-én.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    A világon egyedülálló Freddie Mercury-kiállítás jön Budapestre

kiállítás

queen

freddie mercury

magyar zene háza

horn márton

tomas hykel

peter freestone

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: Kína és Ukrajna viszonya a háború ellenére is tudott erősödni

Oeconomus: Kína és Ukrajna viszonya a háború ellenére is tudott erősödni
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtized során hogyan alakult át a kínai–ukrán kereskedelmi viszony és diplomácia, illetve hogyan tudta úgy pozicionálni magát az ázsiai nagyhatalom, hogy mindkét háborús féllel, Ukrajnával és Oroszországgal is megmaradt a jó viszony.
 

Az olasz maffiának küld fegyvereket Vlagyimir Putyin

VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas fordulat közelít Magyarországra!

Hatalmas fordulat közelít Magyarországra!

A hétvége és a jövő hét első napjai igazi késő nyárias időt hoznak sok napsütéssel és magas hőmérsékletekkel. Aztán keddtől fokozatosan megérkezik a csapadék és lehűlés is, így érdemes előre felkészülni a változékony időjárásra - tájékoztatott az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott

Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott

Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer set to announce UK recognition of Palestinian state

Starmer set to announce UK recognition of Palestinian state

A host of countries, including France and Canada, are expected to do the same when world leaders gather at the UN General Assembly next week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 21. 10:25
Meghódította Karlovy Varyt Fliegauf Bence új démonos filmje, amiből akár sorozat is készülhet
2025. szeptember 19. 22:28
Áder János arról értekezett, szerinte mi a kereszténység lényege
×
×
×
×