2025. szeptember 6. szombat
Műsor a Nemzeti Filmintézet új fóti stúdiókomplexumának megnyitóján 2025. január 30-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Filmünnep mindenkinek – szeptemberben jön a Budapesti Klasszikus Film Maraton

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A Nemzeti Filmintézet szeptember 16. és 21. között rendezi meg a 8. Budapesti Klasszikus Film Maratont. A fesztivál tíz frissen restaurált művel tiszteleg a magyar filmművészet meghatározó egyéniségei előtt. Az NFI marketing- és kommunikációs igazgatója az InfoRádióban külön kitért arra, hogy a némafilmrajongóknak egyedülálló élményt kínálnak a fesztiválon az élőzenés vetítések.

Restaurált magyar és külföldi filmeket felvonultató filmünnep kiemelt témája a 130 éves mozi lesz –mondta az InfoRádióban a Nemzeti Filmintézet marketing- és kommunikációs igazgatója. Horváth Csaba elismerte, hogy nagyon tág a választék a filmünnep kínálatában, de a legfontosabbak közül kiemelte Makk Károly felejthetetlen alkotásait, a hollywoodi Joe Eszterhas korszakos filmjeit, a világhírű Robert Lantos producer munkáit és a távol-keleti alkotásokat.

A fesztiválra a hangolódást már szeptember 14-én elkezdik Müpában, ahol bábfilmekkel, animációkkal és filmkoncertekkel várják az érdeklődőket a Filmmaratonra hangolva program keretében: Korda Sándor az Aranyember című némafilmjéhez a Győri Filharmonikus Zenekar játszik, de a filmtörténet leghíresebb mozdonya is megelevenedik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Buster Keaton főszereplésével, a Budafoki Dohnányi Zenekar közreműködésével.

„Gondoltunk a gyerekekre is: a legendás Mekk Eleket jegyző Imre István bábfilmjeit nézhetik meg a családok Ránki György és Kurtág György zenéjével, illetve vetítjük Dargay Attila klasszikusát, a Szaffit is” – emelte ki Horváth Csaba.

A filmmaraton vetítései és programjai szeptember 16-tól a Szent István téri szabadtéri moziban, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Art+ Cinemában, a Francia Intézetben, valamint a Budapest Music Centerben folytatódnak.

Tíz frissen restaurált művel tisztelegnek a 100 éve született Makk Károly hagyatéka előtt: nagy vásznon, 4k-ban lesz látható a Liliomfi.

A nemzetközi alkotások között Joe Eszterhas hollywoodi forgatókönyvíró filmjeit vetítik, köztük az Elemi ösztönt és a Flashdance-t. Reflektorfényben lesz a világhírű producer, Robert Lantos életműve, többek között David Kronenberg és Atom Egoyan filmrendezők filmjeivel. Az Ingrid és Roberto – itáliai utazás című válogatás Ingrid Bergman hollywoodi sztár és Roberto Rossellini olasz rendezőlegenda összekapcsolódó, majd szétváló életét és pályáját mutatja be közös filmjeiken keresztül, illetve Fény és árnyék címmel lesz válogatás a film noir gyöngyszemeiből.

„Nagyon sok restaurált, izgalmas kuriózum érkezik a Nyitott archívumok válogatásba, míg a némafilm rajongóknak egyedülálló csemegét kínálnak az élőzenés vetítések” – sorolta a kommunikációs igazgató.

A szeptember 21-ig tartó Budapesti Klasszikus Film Maratonon dokumentumfilmek is műsoron lesznek a filmkészítésről és a mozi szeretetéről.

