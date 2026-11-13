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Csoportkép az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójának résztvevõirõl a Dublini Kongresszusi Központban 2026. november 13-án. Második sorban jobbról Magyar Péter miniszterelnök.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

EU-csúcs: Európa keresi a helyét az orosz-amerikai-ukrán háromszögben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint Oroszország csapdát állít Európának azzal, hogy az ukrajnai tűzszünet helyett a kontinens biztonsági architektúrájáról sürget tárgyalásokat, Friedrich Merz német kancellár pedig arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy a Vlagyimir Putyinnal tervezett találkozóján ne érjék meglepetések Európát.

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló ukrajnai békeegyeztetésekbe az európai országok is be akarnak kapcsolódni, de részvételükről egyelőre nincs végleges megállapodás. Az amerikai küldöttek csütörtökön bejelentették, hogy Európa is részt vesz a következő tárgyalásokon, a Kreml azonban közölte, hogy erről még nem született döntés.

Moszkva az európai biztonsági architektúra átalakítását is napirendre kívánja venni, amit több uniós vezető ellenez.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pénteken, az uniós vezetők informális dublini csúcstalálkozójára érkezve arra figyelmeztetett, hogy Oroszország ezzel el akarja terelni a figyelmet az ukrajnai tűzszünet szükségességéről. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő korábban azt kifogásolta, hogy az európai országok nem hajlandók tárgyalni a kontinens biztonsági architektúrájáról, és még tárgyalóküldöttet sem neveztek ki.

„Ha elkezdünk tárgyalni Oroszország biztonsági követeléseiről, azzal belesétálunk a csapdájába” – figyelmeztetett Kallas.

Szerinte előbb tűzszünetre van szükség, hogy kiderüljön, Oroszország valóban békét akar-e Ukrajnában.

„Egy agresszor és egy áldozat van. Az agresszort (...) soha senki nem támadta meg, ők támadtak meg másokat. Ne tévesszük szem elől a lényeget!” – hangsúlyozta.

Friedrich Merz német kancellár ugyancsak elutasította az európai biztonsági berendezkedésről szóló tárgyalásokra vonatkozó orosz kezdeményezést. Nekünk erre nincs szükségünk, mert ez már létrejött – mondta. Hozzátette, hogy a NATO biztosítja Európa biztonsági architektúráját, a béketárgyalásokon pedig azt kell tisztázni, milyen Ukrajna biztonsági garanciákat kapjon a háború lezárása után.

Merz arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy a Vlagyimir Putyinnal jövő hétre tervezett kínai tárgyalásain ne érjék meglepetések Európát. A kancellár szerint Dublinban egyesek attól tartanak, hogy megismétlődhet az alaszkai Anchorage-ben tartott amerikai-orosz csúcstalálkozó esete, amikor Trump az európai szövetségesek és Ukrajna részvétele nélkül tárgyalt Putyinnal, és gesztusokat tett az orosz elnöknek.

„Azt kérjük, hogy (most) ne legyenek meglepetések. Továbbra is játsszanak egy csapatban Európával és Ukrajnával” – üzente Washingtonnak.

A kancellár szerint az Abu-Dzabiban tartott egyeztetések után a következő hetekben már megkezdődhetnek az érdemi béketárgyalások, immár európai részvétellel. Németország részvételét az európai küldöttségben magától értetődőnek nevezte.

Az európai országok között ugyanakkor még arról sincs egyetértés, hogy egyetlen megbízott vagy küldöttség képviselje a blokkot. Kallas emlékeztetett arra, hogy az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjeként ő képviseli az EU-t ezekben a kérdésekben. „Tudom, hogy az oroszok nem engem akarnak. De nekünk van beleszólásunk abba, hogy ki képviseli Oroszországot?” – tette fel a kérdést. Szerinte Moszkva azért nem akar erős tárgyalópartnert, mert a lehető legtöbb követelését szeretné elfogadtatni.

Micheál Martin ír miniszterelnök egy-két héten belül döntést sürgetett az európai képviseletről. Hangsúlyozta, hogy abban az Európai Unión kívüli országoknak, köztük Nagy-Britanniának és Norvégiának is szerepet kell kapniuk.

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Kezdőlap    Külföld    EU-csúcs: Európa keresi a helyét az orosz-amerikai-ukrán háromszögben

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