Európai Bizottság Andrej Babiš vagyoni helyzetéről: nem szűnt meg az összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenségi ügyben az Európai Bizottság a Transparency International csehországi szervezetének beadványára válaszolva megerősítette: az Andrej Babiš által alkalmazott intézkedések nem elegendőek a helyzet rendezésére. A szervezet szerint a miniszterelnök azzal, hogy az Agrofert vállalatcsoport részvényeit egy vagyonkezelő alapba helyezte, nem szüntette meg az összeférhetetlenséget.

A Transparency International csehországi igazgatója, David Kotora úgy véli, a cseh kormányfő

nem tartotta be a nyilvánosságnak és az államfőnek tett ígéretét,

miszerint még miniszterelnöki kinevezése előtt, a cseh és az európai uniós jogszabályoknak megfelelően rendezi vagyoni helyzetét.

Kotora szerint Andrej Babiš továbbra is saját vállalkozásának támogatására használhatja fel a közpénzeket, ezért le kellene mondania.

A szervezet jogásza arra is felhívta a figyelmet, hogy a vagyonkezelő alap nem feltétlenül alkalmas az összeférhetetlenség megelőzésére. Szerinte fennáll a veszélye annak, hogy a konstrukció lehetővé teszi az Agrofert vállalatai számára az uniós támogatások újbóli megszerzését.

Az Európai Bizottság szeptemberben ideiglenesen felfüggesztette az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó támogatások egy részének kifizetését. Indoklása szerint nem találta megfelelőnek az összeférhetetlenség rendezésére tett intézkedéseket. A bizottság arra is rámutatott, hogy a vagyonkezelő alap lehetséges kedvezményezettjei között Andrej Babiš családtagjai is szerepelnek.

A cseh miniszterelnök úgy reagált a bírálatokra, hogy

nem foglalkozik a Bizottság álláspontjával.

Azt állítja, már nem tulajdonosa az Agrofertnek, és nem származik belőle haszna.

A belpolitikai és uniós csatározások árnyékában a cseh választói hajlandóság is átrendeződni látszik. A Median ügynökség legfrissebb, szeptemberi felmérése szerint bár Andrej Babiš mozgalma, az ANO továbbra is a legerősebb politikai erő Csehországban, támogatottsága május óta a legalacsonyabb szintre esett vissza. Egy hónap alatt 4,5 százalékpontot veszítve jelenleg 29,5 százalékon áll.

A második helyre a STAN mozgalom kerülne 17 százalékkal, miután öt százalékponttal erősödött. A harmadik az ODS lenne 12,5 százalékkal. A felmérés alapján tehát az ANO továbbra is jelentős előnnyel vezet, de támogatottságának csökkenése és a miniszterelnök összeférhetetlenségi ügye egyaránt kihívást jelenthet Andrej Babiš számára.