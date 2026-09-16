Új befektetési ciklus küszöbén a magyar ingatlanpiac

A Müncheni Expo Real az európai ingatlanpiac legjelentősebb kiállítása. A fejlesztők, befektetők és vidéki városok egy közös Magyarország standon jelennek meg, ahol az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület szervezésében befektetési és ipari lehetőségeket is megmutatnak majd.

Székely Ádám szerint „ez lesz minden idők legkomolyabb magyar megjelenése az Expo Real-on, 23 résztvevővel, ebből 15 piaci résztvevő lesz kint, négy város fogja hozni a különböző városfejlesztési lehetőségeket, ingatlanpiaci projektjeit, illetve 4 kormányzati, illetve állami szereplő is kint lesz. Tehát nagyon sokan leszünk, és nagyon sokféle projektet fogunk kivinni. Ami fontos, hogy idén először hangsúlyosan a lakásfejlesztési, lakásbefektetési termékek meg fognak jelenni.”

Az egyesület elnöke úgy látja, hogy az elmúlt hónapokban újra felértékelődött Magyarország szerepe a külföldi befektetők számára.

Mint mondta: a fejlődés kapujában állunk, nagyon pozitívak a várakozások, a Magyarországhoz rendelt kockázatok érdemben csökkentek, az azt jelenti, hogy sokkal olcsóbban és sokkal nagyobb volumenben fog bejönni finanszírozás vélhetően a projektekhez, ingatlanfejlesztési projektekhez.

Az új fejlődési lépcsőfokban pedig egyre nagyobb szerepet kaphatnak a vidéki nagyvárosokba tervezett projektek, valamint az új építkezési lehetőségek. A piaci tőke az uniós források kiegészülésével olyan éveket hozhat a szektorban, amelyek segíthetnek behozni a lemaradást az európai országok mögött.