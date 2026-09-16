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Expo Real, München. Forrás: exporeal.net
Nyitókép: exporeal.net

Új befektetési ciklus küszöbén a magyar ingatlanpiac

Infostart / InfoRádió

A javuló gazdasági kilátásokat, az élénkülő beruházási aktivitást és egy új ingatlanfejlesztési ciklus elindulását mutatja be Magyarország több százmillió eurós hazai fejlesztéssel és befektetési lehetőséggel Európa legnagyobb nemzetközi ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 5. és 7. között. A németországi seregszemle előtt tartott közös sajtótájékoztatót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt., valamint az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület. Utóbbi elnöke, Székely Ádám beszélt a várható fellendülésről az InfoRádióban.

A Müncheni Expo Real az európai ingatlanpiac legjelentősebb kiállítása. A fejlesztők, befektetők és vidéki városok egy közös Magyarország standon jelennek meg, ahol az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület szervezésében befektetési és ipari lehetőségeket is megmutatnak majd.

Székely Ádám szerint „ez lesz minden idők legkomolyabb magyar megjelenése az Expo Real-on, 23 résztvevővel, ebből 15 piaci résztvevő lesz kint, négy város fogja hozni a különböző városfejlesztési lehetőségeket, ingatlanpiaci projektjeit, illetve 4 kormányzati, illetve állami szereplő is kint lesz. Tehát nagyon sokan leszünk, és nagyon sokféle projektet fogunk kivinni. Ami fontos, hogy idén először hangsúlyosan a lakásfejlesztési, lakásbefektetési termékek meg fognak jelenni.”

Az egyesület elnöke úgy látja, hogy az elmúlt hónapokban újra felértékelődött Magyarország szerepe a külföldi befektetők számára.

Mint mondta: a fejlődés kapujában állunk, nagyon pozitívak a várakozások, a Magyarországhoz rendelt kockázatok érdemben csökkentek, az azt jelenti, hogy sokkal olcsóbban és sokkal nagyobb volumenben fog bejönni finanszírozás vélhetően a projektekhez, ingatlanfejlesztési projektekhez.

Az új fejlődési lépcsőfokban pedig egyre nagyobb szerepet kaphatnak a vidéki nagyvárosokba tervezett projektek, valamint az új építkezési lehetőségek. A piaci tőke az uniós források kiegészülésével olyan éveket hozhat a szektorban, amelyek segíthetnek behozni a lemaradást az európai országok mögött.

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Kezdőlap    Gazdaság    Új befektetési ciklus küszöbén a magyar ingatlanpiac

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Új befektetési ciklus küszöbén a magyar ingatlanpiac

Új befektetési ciklus küszöbén a magyar ingatlanpiac

Az élénkülő beruházási aktivitást és egy új ingatlanfejlesztési ciklus elindulását mutatja be Magyarország több százmillió eurós hazai fejlesztéssel Európa legnagyobb nemzetközi ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 5–7. között. A seregszemle előtt tartott sajtótájékoztatót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt., valamint az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület. Utóbbi elnöke, Székely Ádám beszélt a fellendülésről az InfoRádióban.
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