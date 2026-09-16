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Nyitókép: vadimrysev / Getty Images

Orosz tábornok kiiktatásával büszkélkedtek el az ukrán drónkezelők

Infostart / MTI

Az orosz parancsnok megöléséről maga Robert „Magyar” Brodi, az ukrán drónerők vezére számolt be videós üzenetben.

Megölték az orosz hadsereg 4. önálló gépesített lövészdandárának parancsnokát, Anton Grunyisz vezérőrnagyot az ukrán drónerők Donyeck megye orosz megszállás alatt álló részén – hozta nyilvánosságra Bródi Róbert (Robert „Magyar” Brodi), az ukrán egység parancsnoka szerdán a a Facebookon.

A tábornokkal Bródi közlése szerint szeptember 12-én „a búvóhelyén, az éjszaka leple alatt” végeztek.

Emlékeztetett arra, hogy ő volt az, aki júliusban valótlanul azt állította, hogy az orosz erők teljesen elfoglalták Donyeck megyében Kosztyantinyivka városát. Anton Grunyisz megöléséről az ukrán drónerők parancsnoka videofelvételt is közzétett.

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