Orosz tábornok kiiktatásával büszkélkedtek el az ukrán drónkezelők

Megölték az orosz hadsereg 4. önálló gépesített lövészdandárának parancsnokát, Anton Grunyisz vezérőrnagyot az ukrán drónerők Donyeck megye orosz megszállás alatt álló részén – hozta nyilvánosságra Bródi Róbert (Robert „Magyar” Brodi), az ukrán egység parancsnoka szerdán a a Facebookon.

A tábornokkal Bródi közlése szerint szeptember 12-én „a búvóhelyén, az éjszaka leple alatt” végeztek.

Emlékeztetett arra, hogy ő volt az, aki júliusban valótlanul azt állította, hogy az orosz erők teljesen elfoglalták Donyeck megyében Kosztyantinyivka városát. Anton Grunyisz megöléséről az ukrán drónerők parancsnoka videofelvételt is közzétett.