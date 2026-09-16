Vitézy Dávid bejelentést tett

Kedvezményeket jelentett be Vitézy Dávid az Európai Mobilitási hét alkalmából: egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, szeptember 22-én pedig 999 forintért az egész országban lehet utazni.

Mint írja: az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, ezért 2026. szeptember 16. és 22. között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Ahol kerékpár-helyjegy szükséges, azt továbbra is meg kell váltani, de az is ingyenes lesz.

„Szeptember 22-én, az Autómentes Napon pedig 999 forintos Autómentes napijegyet vezetünk be. Ezzel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben, a Magyarország24 napijeggyel azonos területi érvényességgel. Fontos: a napijegy a helyi közlekedésben nem érvényes, azokban a városokban sem, ahol egyébként a vármegyebérlet elfogadott” – olvasható a miniszter közösségi oldalán.