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Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a török hivatali partnerével, Hakan Fidannal tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követõen Moszkvában 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Lavrov: Washington sosem ajánlotta fel Moszkvának az ukrajnai helyzet rendezését az irániért cserébe

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok sohasem ajánlott Oroszországnak "csereüzletet"; az ukrajnai helyzet rendezését az iráni helyzet rendezéséért - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ukrajnai helyzet rendezése ügyében kedden Moszkvában megrendezett nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen.

"Ahogy nálunk mondják, itt nincs helye alkunak. Ilyen pletykák kezdtek el keringeni. Amerikai tárgyalópartnereink soha nem javasoltak ilyen jellegű cserét. És szerintem azért nem tették, mert tökéletesen tisztában vannak vele, hogy az efféle politika nem tartozik a módszereink közé" - hangoztatta.

Üdvözölte Egyesült Államok érdekeltségét az ukrajnai helyzet rendezésének elősegítésében, és kifogásolta, hogy az Európai Unió továbbra is "teljesen ostoba állásponton" van, ragaszkodva ahhoz, hogy "Kijevnek minden megengedett".

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Kezdőlap    Külföld    Lavrov: Washington sosem ajánlotta fel Moszkvának az ukrajnai helyzet rendezését az irániért cserébe

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