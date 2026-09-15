"Ahogy nálunk mondják, itt nincs helye alkunak. Ilyen pletykák kezdtek el keringeni. Amerikai tárgyalópartnereink soha nem javasoltak ilyen jellegű cserét. És szerintem azért nem tették, mert tökéletesen tisztában vannak vele, hogy az efféle politika nem tartozik a módszereink közé" - hangoztatta.

Üdvözölte Egyesült Államok érdekeltségét az ukrajnai helyzet rendezésének elősegítésében, és kifogásolta, hogy az Európai Unió továbbra is "teljesen ostoba állásponton" van, ragaszkodva ahhoz, hogy "Kijevnek minden megengedett".