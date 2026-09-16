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A korábbi koszovói elnököt 25 év börtönbüntetésre ítélték háborús bűncselekmények miatt Hágában

Infostart / MTI

„Hashim Thaci bűnös 96 politikai ellenfele, illetve a szerb biztonsági erőkkel való együttműködéssel gyanúsított személy meggyilkolásában”: a koszovói háborús bűncselekményeket vizsgáló törvényszék szerdán bűnösnek találta Hashim Thaci volt koszovói elnököt háborús bűncselekmények elkövetésében és 25 év börtönre ítélte.

Az 58 éves Thacit gyilkosság, kínzás és jogellenes fogvatartással vádolták. A bűncselekményeket az 1990-es években, Koszovó Szerbiától való elszakadása idején követték el, Thaci ekkor a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) egyik vezetője volt.

A törvényszék szerint Thaci bűnös 96 politikai ellenfele, illetve a szerb biztonsági erőkkel való együttműködéssel gyanúsított személy meggyilkolásában,

amelyeket a konfliktus során az UCK erői követtek el.

Thaci három vádlott társa közül Kadri Veseli 18, Rexhep Selimi 13, Jakup Krasniqi pedig 25 év szabadságvesztést kapott. A bírói tanács megállapította, hogy mind a négy vádlott bűnös 385 ember önkényes fogvatartásában, 49 emberrel szembeni kegyetlen bánásmódban, 303 ember megkínzásában és 96 ember meggyilkolásában.

A bírák megállapították, hogy a koszovói konfliktus során a vádlottak jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz a közös bűnös célkitűzéshez, amely az UCK politikai és katonai céljaival szemben állónak tekintett személyek ellen irányult. Ebbe a körbe tartoztak többek között más politikai vagy katonai erőkhöz kötődő koszovói albánok, továbbá olyan személyek, akikről azt feltételezték, hogy kapcsolatban állnak jugoszláv vagy szerb hatóságokkal, valamint etnikai kisebbségek, köztük romák és szerbek.

Néhány kivételtől eltekintve a tárgyalótanács nem talált bizonyítékot arra, hogy az áldozatok bármelyike bűncselekményt követett volna el, aktívan részt vett volna az ellenségeskedésekben, vagy bármilyen más, jogos biztonsági aggályt jelentett volna az UCK számára. Döntő többségük ártatlan civil volt, akiket gyakran alaptalanul vagy hamisan kollaboránsnak vagy kémnek bélyegeztek – áll az ítéletben.

A tárgyalótanács ugyanakkor a vádlottakat nem találta bűnösnek emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésében, mivel az ügyésznek nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítania, hogy a polgári lakosság elleni széles körű vagy módszeres támadás zajlott volna.

A tárgyalás során eljáró bíró hangsúlyozta: az eljárás nem az UCK legitimitásáról vagy a független Koszovó melletti törekvéséről szólt, hanem arról, hogy a szervezet egyes tagjai milyen bűnös eszközöket alkalmaztak e célok elérése érdekében.

A tárgyalótanács kiemelte, hogy a per a tanúk megfélemlítésének tartós légkörében zajlott. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tanúk többsége nagy bátorságról és elszántságról tett tanúbizonyságot, és többen megfélemlítés, ellenére is megjelentek a bíróság előtt.

A 2015-ben létrehozott, nemzetközi bírákat és ügyészeket foglalkoztató különleges ügyészséget az Európai Unió finanszírozza, de a koszovói törvények alapján működik.

Míg a szerbek szemében az UCK egykori vezetői és tagjai háborús bűnösök, a koszovóiak többsége hősként tekint a szerbek elleni harcok vezetőire.

Koszovói és albán politikusok bírálták szerdán a hágai ítéletet. A Hashim Thaci által alapított Koszovói Demokrata Párt (PDK) felmentő ítéletre számított. A párt az ítélethirdetés előtt azt közölte: elérkezett „a történelem órája”, és bízik a négy vádlott szabadon bocsátásában. A PDK-t alapításától mintegy két évtizeden át Hashim Thaci, később pedig több éven keresztül Kadri Veseli vezette.

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