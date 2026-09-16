Fontos hírek jöttek a magyar Forma–1-es futamról, megvan az időpont is

Az F1 irányítói szerdán hozták nyilvánosságra a 2027-es versenynaptárt, és a formula1.com honlapon olvasható hír szerint a 24 nagydíjat 22 országban bonyolítják majd le, a szezon előtti hivatalos tesztet pedig február 24. és 27. között tartják Bahreinben, ahol a vb első fordulóját is rendezik majd.

Visszatér a naptárba júniusban Portugália, októberben pedig Törökország, az utolsó két versenyhétvége pedig Katarban és Abu-Dzabiban lesz a tervek szerint.

A sprintfutamok számát hatról tízre növelték, miután a formátum 2021-es bevezetése óta 12 százalékkal magasabb a nézettsége ezeknek a fordulóknak, mint a klasszikus hétvégéknek. Először lesz sprintfutam Bahreinben, Ausztráliában, Japánban, Monacóban és Abu-Dzabiban, mindezek mellett Kanadában, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Brazíliában és Katarban is ebben a formátumban versenyez majd a mezőny.

„A 2027-es versenynaptár a világ legikonikusabb versenypályáit és legpezsgőbb városait vonultatja fel, lenyűgöző helyszíneket biztosítva a Forma-1 újabb felejthetetlen szezonjának. Örömmel üdvözöljük a bajnokságban Portugáliát és Törökországot, valamint bővítjük a sprintversenyek számát tízre; ezzel még több izgalmat, drámát és azt a kerék a kerék elleni küzdelmet kínáljuk szurkolóinknak, amely sportágunkat oly különlegessé teszi” – nyilatkozta Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója.

„Ez a naptár hűen tükrözi sportágunk globális vonzerejét és töretlen fejlődését. Az öt kontinensen zajló 24 nagydíjjal, Portugália és Törökország visszatérésével, valamint a kibővített sprintfutam-program lehetőségével a versenynaptár a hagyományt, az innovációt és a szurkolói élményt ötvözi, miközben mindvégig fenntartja a legmagasabb szintű sportszakmai követelményeket” – tette hozzá Mohammed ben-Szulajm, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke.