Kozák Luca: a hazai közönség is hozzáadott a világdöntős időeredményhez

Kozák Luca teljes mértékben elégedett a budapesti időeredménnyel.

Az InfoRádióban nyilatkozva kijelentette: „ha valaki azt mondja, hogy 12,68 és/vagy 10. hely, mind a kettőt aláírom. Tizenhatodikként kerültem be a mezőnybe, tizenötödik ilyen csúcsom ez, úgyhogy így mindenféleképpen extra az én részemről, főleg így szezon végén.” Majd hozzátette:

Nagyon örülök, hogy az egész szezonban kiegyensúlyozott formát mutattam, és nem nagyon voltak benne hullámvölgyek, úgyhogy ezt szépen majd jövő évre el akarom vinni magammal.

Sokat hűlt a levegő péntekre. Ennek hatásáról elmondta: a sprintnél inkább jobb a nagyon meleg, mint a hűvös, viszont a call room-ban nagyon jó meleg volt. Amikor bejöttek és 20 percet ott tölthettek, mindenki kicsit felmelegedhetett.

„Szerintem ezt is ugyanúgy kell kezelni, mint amikor nagyon hideg van. Mindenkinek megvan a saját technikája. Pokrócbeöltözés, melegben jégmellény, úgyhogy ezt meg kell tanulni. Nálunk benne van a pakliban, hogy ennél talán még rosszabb idő is van egy versenyen, meg kell tanulni mindent kezelni” – fogalmazott.

A hazai közönségre vonatkozó kérdésre Kozák Luca azt felelte: nagyon sokat kapott a közönségtől.

„Próbáltam mentálisan kicsit frissebb maradni, hiszen nagyon fáradt vagyok már a szezon végén. Úgyhogy nem mondom, hogy csak emiatt, de emiatt is szerintem ez az eredmény benne volt, hogy itthon futottam.”

A folytatásról elmondta: „most mindenféleképpen nagyon-nagyon el akarok menni pihenni, már nagyon vágyom rá, hiszen április végén volt az első verseny.” A jövő év két meghatározó eleme a fedett EB Valenciában, utána szeptemberben Peking, a világbajnokság.

Utána már szinte jön is a Los Angeles-i olimpia, „úgyhogy ez így elmondva nagyon-nagyon hamar itt lesz” – vázolta a jövőt a versenyző.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.