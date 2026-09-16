KSH: júliusban 7,8 százalékkal nőtt a reálkereset

A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését - jegyezte meg a hivatal.

A bruttó kereset mediánértéke 618 200, a nettó kereset mediánértéke 437 900 forint volt, 8,5, illetve 9,7 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakinál.

A prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, 7,0 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 699 000, a költségvetésben 721 200, a nonprofit szektorban 741 700 forintot tett ki, 6,8 és 7,6, illetve 7,2 százalékkal nőtt egy év alatt.