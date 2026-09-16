Változott a terv: csak januártól bővül a gyógyszerészek jogköre

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, elhalasztják a gyógyszerészi vényírás és a digitális beutalókhoz kapcsolódó szankciórendszer bevezetését.

Még márciusban jelent meg az a kormányrendelet, ami lehetővé tette, hogy bizonyos esetekben gyógyszerész vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló is írhasson fel társadalombiztosítási támogatással gyógyszert. Ennek egyik feltétele, hogy a gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze, az intézeti vezető főgyógyszerész, illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató háziorvosa, házi gyermekorvosa ezt számukra lehetővé tegye.

Továbbá a gyógyszerész első alkalommal csak olyan gyógyszert írhat fel, amelyből a háziorvos saját jogon vagy szakorvosi javaslat alapján fél éven belül már legalább 120 napra elegendő mennyiséget rendelt, és a beteg azt ki is váltotta, de éppen nincs orvos által adott receptje.

Az Orvosi Kamara vitatta a döntést, és a rendelet most szeptemberben, pár nap múlva lépett volna hatályba – idézte fel a hvg.hu. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azonban a 15-i, kedd esti Magyar Közlönyben megjelent rendeletével 2027. január 1-re halasztotta a hatályba lépést, azért, hogy „meglegyen a betegbiztonságot kiemelten szolgáló kellő felkészülési idő”.