Pekingben tárgyalt az iráni külügyminiszter, Kína sürgeti a Hormuzi-szoros megnyitását

Vang szerint a szoros megnyitására a nemzetközi hajózási útvonalak zavartalan és biztonságos működésének, valamint a globális energiaszállítás és az ellátási láncok stabilitásának fenntartása érdekében van szükség. Hozzátette: Kína nem szeretné, ha a közel-keleti feszültség továbbterjedne Jemen és a Vörös-tenger térségére.

A kínai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus elhúzódása sem az érintett felek, sem a nemzetközi közösség érdekeit nem szolgálja. Peking arra biztatja Iránt és az Egyesült Államokat, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, mielőbb térjenek vissza az iszlámábádi egyetértési memorandumhoz, és az eddig elért konszenzus alapján állítsák helyre a tárgyalási mechanizmust, valamint folytassanak érdemi egyeztetéseket a vitás kérdésekről.

Vang Ji támogatásáról biztosította az Irán és az öbölmenti országok közötti párbeszédet is, hangsúlyozva egymás területi szuverenitásának és nemzetbiztonságának tiszteletben tartását. Felszólította az érintett feleket, hogy tartózkodjanak a helyzet további bonyolításától, és párbeszéd, illetve tárgyalások útján rendezzék a nézeteltéréseket.

Aragcsi elmondta, hogy Irán nem kívánja a konfliktus folytatását, és vissza szeretne térni a diplomáciai rendezéshez, miközben továbbra is meg akarja védeni saját érdekeit. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési memorandum továbbra is érvényben van, Irán és Omán pedig már megállapodott a Hormuzi-szoros megnyitásának tervéről. Szerinte az Egyesült Államoknak teljesítenie kell korábbi vállalásait.

Aragcsi szerint Teherán kész párbeszédet folytatni a térség más országaival, és jószomszédi kapcsolatok kialakítására törekszik a térség békéjének mielőbbi helyreállítása érdekében.

Vang Ji hangsúlyozta, hogy Kína Iránnal kapcsolatos politikája következetes és stabil, Peking pedig kész tovább erősíteni az egyeztetést és az együttműködést Teheránnal.