ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.29
usd:
315.85
bux:
153918.42
2026. szeptember 16. szerda Edit
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Teherhajók a Hormuzi-szorosban fekvõ Bandar-Abbász iráni kikötõváros partjáról nézve 2026. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Pekingben tárgyalt az iráni külügyminiszter, Kína sürgeti a Hormuzi-szoros megnyitását

Infostart / MTI

ína felszólította az érintett feleket, hogy tegyenek hatékony intézkedéseket a Hormuzi-szoros mielőbbi megnyitása érdekében – közölte Vang Ji kínai külügyminiszter szerdán Pekingben, miután tárgyalást folytatott iráni kollégájával, Abbász Aragcsival.

Vang szerint a szoros megnyitására a nemzetközi hajózási útvonalak zavartalan és biztonságos működésének, valamint a globális energiaszállítás és az ellátási láncok stabilitásának fenntartása érdekében van szükség. Hozzátette: Kína nem szeretné, ha a közel-keleti feszültség továbbterjedne Jemen és a Vörös-tenger térségére.

A kínai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus elhúzódása sem az érintett felek, sem a nemzetközi közösség érdekeit nem szolgálja. Peking arra biztatja Iránt és az Egyesült Államokat, hogy tanúsítsanak önmérsékletet, mielőbb térjenek vissza az iszlámábádi egyetértési memorandumhoz, és az eddig elért konszenzus alapján állítsák helyre a tárgyalási mechanizmust, valamint folytassanak érdemi egyeztetéseket a vitás kérdésekről.

Vang Ji támogatásáról biztosította az Irán és az öbölmenti országok közötti párbeszédet is, hangsúlyozva egymás területi szuverenitásának és nemzetbiztonságának tiszteletben tartását. Felszólította az érintett feleket, hogy tartózkodjanak a helyzet további bonyolításától, és párbeszéd, illetve tárgyalások útján rendezzék a nézeteltéréseket.

Aragcsi elmondta, hogy Irán nem kívánja a konfliktus folytatását, és vissza szeretne térni a diplomáciai rendezéshez, miközben továbbra is meg akarja védeni saját érdekeit. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési memorandum továbbra is érvényben van, Irán és Omán pedig már megállapodott a Hormuzi-szoros megnyitásának tervéről. Szerinte az Egyesült Államoknak teljesítenie kell korábbi vállalásait.

Aragcsi szerint Teherán kész párbeszédet folytatni a térség más országaival, és jószomszédi kapcsolatok kialakítására törekszik a térség békéjének mielőbbi helyreállítása érdekében.

Vang Ji hangsúlyozta, hogy Kína Iránnal kapcsolatos politikája következetes és stabil, Peking pedig kész tovább erősíteni az egyeztetést és az együttműködést Teheránnal.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Pekingben tárgyalt az iráni külügyminiszter, Kína sürgeti a Hormuzi-szoros megnyitását

kína

peking

hormuzi-szoros

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új befektetési ciklus küszöbén a magyar ingatlanpiac

Új befektetési ciklus küszöbén a magyar ingatlanpiac

Az élénkülő beruházási aktivitást és egy új ingatlanfejlesztési ciklus elindulását mutatja be Magyarország több százmillió eurós hazai fejlesztéssel Európa legnagyobb nemzetközi ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 5–7. között. A seregszemle előtt tartott sajtótájékoztatót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt., valamint az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület. Utóbbi elnöke, Székely Ádám beszélt a fellendülésről az InfoRádióban.
Grád Ottó: segítség a dízeltámogatás

Grád Ottó: segítség a dízeltámogatás

Segítséget jelenthet a dízelautósoknak a havi ötezer forintos támogatás, miközben nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátás biztonságát – mondta az InfoRádióban a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grád Ottó a drágulás okairól és a támogatás várható hatásáról is beszélt.
VIDEÓ
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.16. szerda, 18:00
Kovács Levente
az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vége van a nyárnak, megtorpant a Balaton és a Velencei-tó környéki lakáspiac

Vége van a nyárnak, megtorpant a Balaton és a Velencei-tó környéki lakáspiac

Tovább emelkedtek az ingatlanárak Nyugat-Magyarországon 2026 első nyolc hónapjában. A négyzetméterárak átlagosan 10-21 százalékkal nőttek, és már minden vizsgált régióban meghaladják az országos vidéki átlagot. A Duna House adatai szerint ugyanakkor a piac kettészakadt, hiszen míg a Győr-Sopron térségben szárnyal a kereslet, a Balaton és a Velencei-tó környékén látványosan megtorpantak az eladások. A lakáspiac kiemelt téma lesz a Property Investment Forum konferencián, érdemes lesz velünk tartani!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg megadóztatják a nyugdíjakat? Már a kormány asztalán az ügy: óriási a dilemma, meglépjék-e

Tényleg megadóztatják a nyugdíjakat? Már a kormány asztalán az ügy: óriási a dilemma, meglépjék-e

A brit állami nyugdíjak jövő áprilisban várhatóan 3,9 százalékkal emelkednek.

BBC
Business Sport Travel Science
EU chief backs plan for Canada to become 'associate member'

EU chief backs plan for Canada to become 'associate member'

Canada is seeking closer ties with EU after a breakdown in relations with the US and its president Donald Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 16. 11:13
Ursula von der Leyen a magyarokról, Kínáról és az AI-ról is súlyos üzeneteket fogalmazott meg
2026. szeptember 16. 08:50
Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban, a maradványok nagy területen szóródtak szét
×
×