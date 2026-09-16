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Nyitókép: Pixabay

Új főszerkesztő kerülhet a Népszava élére, újra jöhet nyomtatott verzió

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Lapinformációk szerint állománygyűlésen jelentették be a Népszavát kiadó társaság, a XXI. század Média Zrt. vezetői a lapnál bekövetkező változásokat. A május 29-e óta csak online formában elérhető újság új főszerkesztője Tóth Ákos lesz, a termék pedig hetilapként is elérhetővé válik.

Rendeződni látszik a 153 éves Népszava sorsa – írja az Index, amely információi szerint a szerda déli állománygyűlésen bejelentették, hogy októbertől Tóth Ákos veszi át a főszerkesztői posztot, és a folyamatosan üzemelő online kiadás mellett, előreláthatólag október közepétől nyomtatott hetilapként is megjelenik az újság. A napi print változat megjelenése a nyár eleje óta áll, miután a nyomdai és logisztikai szolgáltatást kínáló Mediaworks több százmillió forintos tartozás miatt felfüggesztette a hírlap nyomtatását, egyben terjesztését.

Tóth 2015-ig a Népszabadság munkatársa volt, majd a 168 Óra hetilapot vezette három évig; most a Népszava többségi tulajdonrészét megvásárló, a Jelen elnevezésű hetilapot kiadó kft., a Liberty Press ügyvezetője (a hetilap indulásakor alapító-főmunkatárs). A Jelentől több munkatárs is érkezhet a Népszavához; az Index tudomása szerint Lakner Zoltán főszerkesztő Tóth helyetteseként folytathatja. Szintén ebben a pozícióban dolgozhat tovább az eddigi megbízott főszerkesztő, a Népszabadság egykori külföldi tudósítója és főszerkesztő-helyettese, Horváth Gábor, valamint Varga Dóra és Szabó Brigitta.

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