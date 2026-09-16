Bukósisak, kormány, ülés: Magyar Péter ma bringára váltott – fotó

„Bringával a kormányülésre” – ezzel a felütéssel kezdte egyik szerda délelőtti bejegyzését Magyar Péter miniszterelnök.

Mint írta, ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét, és ennek keretében került megrendezésre a „bringás reggeli” elnevezésű kezdeményezés. Ennek apropóján maga a kormányfő is biciklire pattant, és autó helyett két keréken ment el a mai kormányülésre.

Mint arról korábban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is beszámolt, az Európai Mobilitási Hét apropóján 2026. szeptember 16. és 22. között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon – bejegyzésében ezt a miniszterelnök is külön kiemelte.

Az európai esemény alkalmából azonban nem csak ezt az akciót hirdette ki a közlekedési tárcavezető, hanem azt is, hogy

szeptember 22-én, az Autómentes Napon 999 forintos Autómentes napijegy lesz megváltható,

amivel egy teljes napon keresztül korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben, a Magyarország24 napijeggyel azonos területi érvényességgel.